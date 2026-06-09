Κοντογεώργης: Καθημερινή μας έννοια, η δίκαιη κατανομή του μερίσματος

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

«Δεν υπήρχε ποτέ σενάριο πρόωρων εκλογών», ξεκαθάρισε εξ αρχής ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στη συνέντευξή του στη Naftemporiki TV, υπενθυμίζοντας συγχρόνως ότι «πάντα γίνεται η συζήτηση αυτή, τη χρονιά πριν από τις εκλογές».

Και, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, «θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου δεν υπάρχει», ανέφερε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία», αφού «η εμπειρία και η τρέχουσα συγκυρία έχουν δείξει ότι (με αυτοδύναμες κυβερνήσεις) μπορούν να ληφθούν αποφάσεις καλύτερα και πιο γρήγορα». Και, εν κατακλείδι, «ο λαός θα αποφασίσει και η Νέα Δημοκρατία δεν θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη».

Ενώ σε σχέση με τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε: «Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε μπροστά μας δέκα μήνες δουλειάς προκειμένου να υλοποιήσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Και, ταυτόχρονα να παρουσιάζουμε -όπως γίνεται ήδη- την πρότασή μας για την επόμενη περίοδο».

Και προσέθεσε: «Έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, επομένως και όσες αλλαγές έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα είναι προς την κατεύθυνση της συνέχισης του κυβερνητικού έργου», εξήγησε.

«Καθημερινή μας έννοια, το μέρισμα ανάπτυξης που δημιουργείται με τον κόπο του ελληνικού λαού να κατανέμεται δίκαια και αναλογικά με την πολιτική της κυβέρνησης», υπογράμμισε και παρέπεμψε στις περυσινές κυβερνητικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί όπου «ανακοινώθηκε μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση με μείωση φορολογικών συντελεστών, με έμφαση στη νέα γενιά, τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες». Μια πολιτική που «άρχισε να υλοποιείται από 1ης Ιανουαρίου, και βέβαια στο ενδιάμεσο είχαμε κάποια μέτρα ως απότοκο της κρίσης που ενέσκηψε στο Ιράν».

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ διαβεβαίωσε πως «θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η βασική κατεύθυνση πάντα είναι οι φοροελαφρύνσεις και πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα».

Συνεπώς, «στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί και η επόμενη ΔΕΘ και επ' αυτής τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει συζήτηση προκειμένου το οικονομικό επιτελείο με τον πρωθυπουργό να καταλήξουν σε δέσμη μέτρων».

Σε ερώτηση για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απάντησε ότι μέσα από αυτό ευνοήθηκαν επενδύσεις και κυρίως κοινωνικές δράσεις (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγεία, θέματα δεξιοτήτων - απασχόλησης κ.ά.). Επιπροσθέτως, «έχουμε ισχυρό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 16,5 δισ. για τα επόμενα 3-4 χρόνια», αλλά και τον νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό από 1/1/2028.

Για το τελευταίο ειδικότερα, υπενθύμισε ότι «η διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί το 2ο εξάμηνο του 2027, τότε που η χώρα μας θα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Υπάρχει σημειωτέον «μια αρχική κατανομή 50 δισ. για τη χώρα μας, θα δούμε αν αυτή θα επιβεβαιωθεί».

Ακολούθως ο Θ. Κοντογεώργης παρέθεσε επιτυχίες της κυβέρνησης στο οικονομικό πεδίο (έξοδο από την επιτήρηση και τη λίστα με μακροοικονομικές δυσκολίες, μείωση χρέους κ.ο.κ.) δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση, τα επιτεύγματα αυτά να τα αισθανθούν στην καθημερινότητά τους «οι πολίτες και δη αυτοί που πιέζονται περισσότερο, εκείνοι που είναι στο νοίκι για παράδειγμα»: αυτός είναι «ο βασικός πυρήνας της προσπάθειάς μας», τόνισε.

Όλα τα μέτρα ελάφρυνσης είναι μελετημένα, διαβεβαίωσε εξ άλλου, παρά το γεγονός, προσέθεσε, ότι «ενσκήπτουν αρκετές κρίσεις οι οποίες αλλάζουν τον οικονομικό προγραμματισμό». Επίσης, κατέληξε, «δεν θα θέλουμε να μεταφέρουμε βάρη όπως γινόταν στο παρελθόν και ταυτόχρονα δίνουμε μάχη με όλα αυτά που μπορούν να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό - ακόμη και αν είναι εισαγόμενος σε ένα μεγάλο βαθμό - προκειμένου οι συμπολίτες μας να καρπωθούν περισσότερο τα βήματα που κάνει η πατρίδα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ