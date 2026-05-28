Axios: Συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν - Εν αναμονή της έγκρισης Τραμπ

Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συμφώνησαν σε ένα 60ήμερο προσχέδιο συμφωνίας, προκειμένου να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα την τελική του έγκριση, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή από την περιοχή που συμμετέχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες.

Η υπογραφή του μνημονίου θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, μια τελική συμφωνία που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα θα χρειαστεί ακόμη εντατικές και σκληρές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι όροι της συμφωνίας είχαν κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό μέχρι την Τρίτη, όμως εκκρεμούσε η έγκριση της ανώτατης ηγεσίας και των δύο πλευρών.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η ιρανική πλευρά επανήλθε αργότερα, δηλώνοντας ότι εξασφάλισε το πράσινο φως και είναι έτοιμη να υπογράψει —κάτι που, ωστόσο, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα. Αν και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του τελικού προσχεδίου, εκείνος δεν το υπέγραψε αμέσως. «Ο πρόεδρος διαμήνυσε στους μεσολαβητές ότι χρειάζεται μερικές μέρες για να το σκεφτεί», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι λεπτομέρειες του deal

Όπως υπογραμμίζεται, κυβερνητικές πηγές από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι το 60ήμερο μνημόνιο θα προβλέπει την «ελεύθερη και ανεμπόδιστη» ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλονται διόδια ούτε θα υπάρχουν παρενοχλήσεις πλοίων, ενώ το Ιράν θα υποχρεούται να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα στενά μέσα σε 30 ημέρες.

Παράλληλα, θα αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, η άρση όμως αυτή θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με τον ρυθμό αποκατάστασης της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλο με τα πρώτα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι κατά το διάστημα των 60 ημερών θα είναι η διαχείριση του εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου που ήδη διαθέτει το Ιράν.

Ταυτόχρονα, επί τάπητος θα τεθεί καθώς και ο έλεγχος των μελλοντικών δραστηριοτήτων εμπλουτισμού της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την ελάφρυνση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Τέλος, στο μνημόνιο θα περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διευκολύνει τη ροή εμπορευμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράν.