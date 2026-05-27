Καύσιμα: Πόσο σώζει τελικά η επιδότηση στο diesel - Ποιοι βλέπουν τη μεγαλύτερη διαφορά στην αντλία

Η νέα επιδότηση των 15 λεπτών στο diesel κρατά προσωρινά την τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, την ώρα που το Brent κινείται ξανά κοντά στα 100 δολάρια και η αγορά φοβάται νέο κύμα πιέσεων στα καύσιμα.

Η νέα παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν εξαιρετικά νευρικές, η τουριστική σεζόν ξεκινά δυναμικά και η ελληνική αγορά προσπαθεί να αποφύγει νέο κύμα ανατιμήσεων σε μεταφορές και υπηρεσίες.

Με το Brent να κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν καθημερινά τα σκαμπανεβάσματα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, η ελληνική αγορά καυσίμων μπαίνει στον Ιούνιο με νέα παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης, αλλά με μικρότερο «μαξιλάρι» για τους οδηγούς.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το μέτρο επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο συνεχίζεται και τον Ιούνιο, όμως το ύψος της περιορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία, έναντι 20 λεπτών που ίσχυαν το προηγούμενο δίμηνο. Η ενίσχυση για τον Ιούνιο αντιστοιχεί σε 15 λεπτά και περνά απευθείας στην τελική τιμή πώλησης.

Την ίδια στιγμή, η αγορά προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα επόμενα βήματα των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το πρωί της Τετάρτης το Brent κινείται στα 97,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ την Τρίτη είχε πλησιάσει ξανά τα 100 δολάρια, σε ένα περιβάλλον έντονης νευρικότητας όπου κάθε ένδειξη προόδου ή εμπλοκής στις διπλωματικές επαφές για το ιρανικό πετρέλαιο αλλάζει καθημερινά το κλίμα στις αγορές ενέργειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αγορά περιμένει και τη νέα μείωση στις τιμές διυλιστηρίου που προβλέπεται από την Πέμπτη 28 Μαΐου, εξέλιξη που μπορεί να περιορίσει μέρος των πιέσεων στις αντλίες.

Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή του diesel κίνησης βρίσκεται σήμερα στα 1,811 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη κινείται στα 2,134 ευρώ το λίτρο.

Όπως φαίνεται, η επιδότηση συγκρατεί τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς ότι δύο μήνες πριν το diesel συναγωνιζόταν σε ακρίβεια την τιμή της βενζίνης.

Η εικόνα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με τα επίπεδα πριν από την πρώτη εφαρμογή της επιδότησης. Στις 27 Μαρτίου 2026, λίγες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ το μέτρο της επιδότησης (από την 1η Απριλίου), το diesel κίνησης βρισκόταν στα 2,107 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περίπου 30 λεπτά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

Με βάση τις σημερινές τιμές, η νέα επιδότηση των 15 λεπτών σημαίνει ότι χωρίς το μέτρο το diesel θα κινούνταν θεωρητικά κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά. Για έναν οδηγό που γεμίζει 50 λίτρα, το όφελος αντιστοιχεί περίπου σε 7,5 ευρώ ανά γέμισμα. Με το προηγούμενο καθεστώς των περίπου 20 λεπτών, το όφελος έφθανε περίπου τα 10 ευρώ.

Η σημασία του μέτρου δεν περιορίζεται μόνο στους ιδιώτες και επαγγελματίες οδηγούς. Το diesel κίνησης επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφορών, logistics, διανομών, τροφοδοσίας και επαγγελματικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνοδος στην αντλία περνά σχετικά γρήγορα σε μεταφορικά κόστη, τιμές προϊόντων και τελικά στον πληθωρισμό. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου μεγάλο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας βασίζεται στις οδικές μεταφορές και στις θαλάσσιες συνδέσεις, η συγκράτηση του diesel θεωρείται κρίσιμη για να περιοριστούν νέες πιέσεις σε τρόφιμα, τουρισμό και υπηρεσίες μέσα στο καλοκαίρι.

«Καλοκαιρινός πονοκέφαλος» για νησιά, μεταφορές και τουρισμό

Οι υψηλές τιμές στο diesel επηρεάζουν άμεσα την τουριστική αγορά ακριβώς τη στιγμή που αρχίζει να κορυφώνεται η καλοκαιρινή κίνηση. Ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, εταιρείες μεταφορών, προμηθευτές τροφίμων, ενοικιαζόμενα οχήματα, υπηρεσίες εκδρομών και επαγγελματικοί στόλοι βασίζονται καθημερινά στο diesel για τροφοδοσία, μετακινήσεις και λειτουργικά κόστη. Ειδικά σε νησιά και τουριστικές περιοχές, όπου σχεδόν όλα και όλοι μεταφέρονται ακτοπλοϊκά και οδικώς, κάθε αύξηση στην αντλία περνά γρήγορα σε μεταφορικά, παραδόσεις προϊόντων και υπηρεσίες.

Τη μεγαλύτερη διαφορά στην τελική τιμή στην αντλία λόγω της επιδότησης την βλέπουν κυρίως επαγγελματίες με υψηλή καθημερινή κατανάλωση καυσίμου, όπως μεταφορικές εταιρείες, οδηγοί βαν διανομών, τουριστικά λεωφορεία, εταιρείες που προσφέρουν πακέτα εκδρομών, επιχειρήσεις τροφοδοσίας, αγροτικές δραστηριότητες αλλά και στόλοι ενοικιαζόμενων οχημάτων που πολλαπλασιάζουν τα δρομολόγιά τους το καλοκαίρι.

Παράλληλα, όφελος βλέπουν και ιδιώτες που χρησιμοποιούν diesel για μεγάλες καθημερινές αποστάσεις ή συχνά ταξίδια, ειδικά σε περιφερειακές περιοχές όπου η εξάρτηση από το αυτοκίνητο είναι μεγαλύτερη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παράταση της επιδότησης λειτουργεί ως μηχανισμός συγκράτησης ενός μέρους των πιέσεων στην αγορά, έστω και μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο. Με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών, η διαφορά των 15 λεπτών ανά λίτρο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για επιχειρήσεις με υψηλή καθημερινή κατανάλωση καυσίμου, ειδικά σε μια περίοδο όπου η τουριστική ζήτηση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες μεταφορών κορυφώνονται.

Παρά τη μείωση της ενίσχυσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει το diesel κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ σε μεγάλο μέρος της χώρας, την ώρα που οι διεθνείς αγορές πετρελαίου παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες και η τουριστική περίοδος αρχίζει να αυξάνει τη ζήτηση καυσίμων σε νησιά και περιφερειακές περιοχές.