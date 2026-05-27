ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια 400 εκατ. ευρώ

Στο 2,21% διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η οποία διενεργήθηκε σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου. Κατά την αντίστοιχη δημοπρασία του Απριλίου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,12%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,047 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

tags:
ΟΔΔΗΧ
Ομόλογα
Έντοκα γραμμάτια
Δημοπρασία
