Πετρέλαιο: Πτώση σχεδόν 4% για το Brent - Κάτω από τα 90 δολάρια το WTI

Το ευρωπαϊκό Brent σημειώνει πτώση 3,6% στα 96 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 4,21% στα 89,94 δολάρια ανά βαρέιλ

Υποχωρεί από τα πρόσφατα υψηλά η τιμή του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στις κρίσιμες και πολύπλοκες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα και από τις νέες αμερικανικές επιθέσεις.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό Brent σημειώνει πτώση 3,6% στα 96 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 4,21% στα 89,94 δολάρια ανά βαρέιλ

Την Τρίτη, η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε με το Brent να ενισχύεται πάνω από 3% στα 99,58 δολάρια ανά βαρέλι καθώς τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν δημιούργησαν ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στον αντίποδα, απώλειες σχεδόν 3% στα 93,89 δολάρια/βαρέλι κατέγραψαν οι τιμές του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, κατά την πρώτη ημέρα συναλλαγών για την τρέχουσα εβδομάδα. Την Δευτέρα, δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές στο αμερικανικό χρηματιστήριο λόγω αργίας για την Memorial Day, με την αγορά να αφομοιώνει σήμερα το κλίμα αισιοδοξίας που έφεραν οι εξελίξεις του σαββατοκύριακου στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν.

Μετά από τη συμφωνία εκεχειρίας του Απριλίου, και οι δύο πλευρές ισχυρίζονταν ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο οι νέες επιθέσεις απειλούν τις διπλωματικές προσπάθειες.