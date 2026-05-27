Ουγγαρία: Το κοινοβούλιο ψήφισε κατά της αποχώρησης της χώρας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Newsroom
Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ενέκρινε σήμερα νομοθετική ρύθμιση για να παραμείνει η χώρα μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), αντιστρέφοντας την απόφαση που ελήφθη το 2025 από την πρώην κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν να αποχωρήσει η Βουδαπέστη από το δικαστήριο.

Από τα 199 μέλη του κοινοβουλίου, τα 133 τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης του νόμου που προέβλεπε αποχώρηση από το Καταστατικό της Ρώμης, της ιδρυτικής συνθήκης του ΔΠΔ, που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουνίου, συγκριτικά με 37 ψήφους κατά και 5 αποχές.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν αποφάσισε να αποχωρήσει η χώρα από το ΔΠΔ λέγοντας ότι το δικαστήριο λειτουργεί με «πολιτικά» κριτήρια. Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, που απομάκρυνε από την εξουσία τον Όρμπαν στις εκλογές του περασμένου μήνα, δεσμεύθηκε να διατηρήσει την Ουγγαρία ως μέλος του ΔΠΔ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ουγγαρία
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Βίκτορ Όρμπαν
