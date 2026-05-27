Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΓΑ: Πληρωμή αποζημιώσεων 24 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους παραγωγούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΕΛΓΑ επιτυγχάνει στην παρούσα περίοδο να εξοφληθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, αποφάσισαν την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε δικαιούχους παραγωγούς ύψους 24 εκατ. ευρώ για ζημίες εντός του έτους 2025 στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Οι αποζημιώσεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό την Τετάρτη 27η Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΕΛΓΑ επιτυγχάνει στην παρούσα περίοδο να εξοφληθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Σημειώνεται ότι, για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025, ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει έως σήμερα αποζημιώσεις ύψους 244 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποδαρικό της ΕΛΑΣ με πέσιμο στο ΠΑΣΟΚ - Ο Τσίπρας συσπειρώνει… τη ΝΔ - Οι απόντες και οι παρόντες στο Θησείο

Φορο-απόβαση στα νησιά με ΑΙ, drones και «μυστικούς» εφοριακούς

Τι αλλάζει στις προσλήψεις με το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή

tags:
ΕΛΓΑ
Αποζημιώσεις
Αγροτική Οικονομία
Αγρότες
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider