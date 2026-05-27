Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ»

«Σπίτι μου ΙΙ»: Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

Για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι η 31η Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026:

• δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και
• θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σημειώνεται ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.

Στεγαστικό Πρόγραμμα Σπίτι μου
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
