Ισπανία: Ο Θαπατέρο δηλώνει ότι «πάντα» ενεργούσε «με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα»

Ο πρώην πρωθυπουργός Θαπατέρο δηλώνει ότι «πάντα» ενεργούσε «με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα», αντιδρώντας στην εις βάρος του έρευνα για αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Στην πρώτη του αντίδραση στην έναρξη έρευνας εις βάρος του για αθέμιτη άσκηση επιρροής, ο Ισπανός σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο δήλωσε αθώος, ισχυριζόμενος ότι «πάντα» ενεργούσε «με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα».

Ο Θαπατέρο, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία από το 2004 ως το 2011, κατηγορείται για αθέμιτη άσκηση επιρροής σε έρευνα σχετικά με τη διάσωση, το 2021, μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας, κάτι πρωτοφανές για πρώην πρωθυπουργό στην Ισπανία.

«Θέλω να επιβεβαιώσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε προέβην σε κανένα βήμα με καμία δημόσια διοίκηση ή φορέα του δημοσίου σε σχέση με τη διάσωση της (εταιρείας) Plus Ultra», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός σε βίντεο που εστάλη σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Θαπατέρο κλήθηκε να καταθέσει στις 2 Ιουνίου στον δικαστή που έχει αναλάβει την έρευνα αυτή, τον Χοσέ Λουίς Καλαμά, διευκρίνισε σήμερα το ισπανικό δικαστήριο Audiencia Nacional, το οποίο αναλαμβάνει τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης είναι η διάσωση, εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra χάρη σε ένα δάνειο 53 εκατομμυρίων ευρώ με χρήματα του δημοσίου τον Μάρτιο 2021.

Η έδρα της εταιρείας είναι η Μαδρίτη, όμως η επιχείρηση περιλαμβάνει μεταξύ των κύριων μετόχων της βενεζουελανούς επιχειρηματίες, που εμφανίζονται από τη δεξιά αντιπολίτευση ως προσκείμενοι στο καθεστώς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Plus Ultra, κατηγορίας φτερού στους ισπανικούς αιθέρες, δεν εξυπηρετούσε το 2021 παρά τον Ισημερινό, το Περού και τη Βενεζουέλα, με τέσσερα Airbus A-340.

