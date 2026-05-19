Σαμαράς: «Ας ξυπνήσουμε επιτέλους» - Κριτική στην κυβέρνηση για απόσυρση οπλικών συστημάτων

«Η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού», αναφέρει, σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
«Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της ΕΕ για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους», καταλήγει ο κ. Σαμαράς, στη δήλωσή του, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ