Η ena athletics έρχεται στα Intersport

Τη συνεργασία της με την Intersport ανακοίνωσε η ena athletics φέρνοντας την premium running τεχνολογία της πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό που αγαπά το τρέξιμο και την κίνηση.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το brand, καθώς για πρώτη φορά αποκτά παρουσία σε ένα μεγάλο multi-brand αθλητικό δίκτυο λιανικής, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να γνωρίσουν από κοντά το performance όραμα και τα προϊόντα της.

Από τις 20 Μαΐου, οι καταναλωτές θα μπορούν να ανακαλύψουν τα Proto Runner 1 και Proto Train 1 στα επιλεγμένα καταστήματα της Intersport, όπως στην Ερμού, The Mall Athens, Γλυφάδα, Smart Park Σπάτων και MediterraneanCosmos Θεσσαλονίκης, καθώς και μέσω του online δικτύου της.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται το Proto Runner 1, το flagship running μοντέλο της ena. Το σύστημα AXICORE™ της ena αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογίας του συγκεκριμένου μοντέλου, συνδυάζοντας σταθερότητα και φυσική ροή κίνησης μέσα από έναν σχεδιασμό εμπνευσμένο από την ανθρώπινη ανατομία και την ελληνική κληρονομιά. Αντί να επιτρέπει στη δύναμη να διασκορπίζεται απρόβλεπτα, κατευθύνει την ενέργεια προς τα εμπρός, μειώνοντας τις απώλειες λόγω αστάθειας και βελτιώνοντας την απόδοση στις αποστάσεις.

Τα Proto Runner 1 και Proto Train 1 δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με το Hôpital de la Tour, Swiss Olympic MedicalCenter στη Γενεύη, επιβεβαιώνοντας την προσέγγιση της ena γύρω από την εργαστηριακά επικυρωμένη απόδοση και τη συνολικά πιο αποδοτική κίνηση του σώματος. Σχεδιασμένα με βάση τη φιλοσοφία “Structure of Speed”, δημιουργήθηκαν για να υποστηρίζουν τους δρομείς στην καθημερινή τους προσπάθεια να κινούνται πιο αποδοτικά, να ξεπερνούν τα όριά τους και να εξελίσσουν την προσωπική τους απόδοση.