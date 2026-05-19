Coca-Cola HBC: Επένδυση 31 εκατ. ευρώ για νέο logistic center στην Αθήνα - Στα 180 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις στην πενταετία

Νέες επενδύσεις της Coca Cola HBC στην Ελλάδα ανακοίνωσε από το εργοστάσιο του Σχηματαρίου ο επικεφαλής του ομίλου, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς. Ο όμιλος εγκαινίασε τη νέα γραμμη παραγωγής PET ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ ανακοινώθηκε παράλληλα μια νέα επένδυση ύψους 31 εκατ. ευρω για νέο logistic center στην Αθήνα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Με αυτές τις επενδύσεις, το συνολικό επενδυτικό πλάνο του ομίλου της Coca - Cola HBC για την πενταετία ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ. Τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής PET έγιναν παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στην ομιλία του εκανε λόγο για μια Ελλάδα που καινοτομεί και πορεύεται με αυτοπεποίθηση, αλλα και για κυβέρνηση που θελει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή.

Απο την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου Coca Cola HBC, Ανάστασης Δαυίδ, στον χαιρετισμό του, επανέλαβε τη δέσμευση του ομίλου να συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως όσο μακριά κι αν ταξιδεύουμε, η καρδιά μας παραμένει στην Ελλάδα.