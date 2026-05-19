Δεν θα πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Newsroom
Δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου» τονίζεται.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας δεν θα προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη διάταξή του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και θα αποστείλει σχετική επιστολή επικαλούμενος ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου, «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».

Όπως είναι γνωστό και η προκάτοχος του κ. Τζαβέλλα, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και η κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.

Την κλήση του έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

