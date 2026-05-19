Στρατηγική συνεργασία Leaderstay - Jet2: Νέα δυναμική στη διαχείριση πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε στρατηγική συνεργασία με την Jet2, προχώρησε η Leaderstay, μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες διαχείρισης τουριστικών βιλών στην Ελλάδα. Η Leaderstay, διαχειρίζεται σήμερα ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο portfolio με περισσότερα από 300 ακίνητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξη και τη θέση της στον κλάδο.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Leaderstay, προσφέροντας στα συνεργαζόμενα ακίνητα πρόσβαση σε ένα από τα ισχυρότερα τουριστικά δίκτυα στην Ευρώπη. Η Jet2 αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πάνω από 19,7 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, 13 βάσεις που καλύπτουν το 85% του βρετανικού πληθυσμού και έσοδα που ξεπερνούν τα 7 δισ. για το 2024-25, με έντονη παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Leaderstay, από τις λίγες εταιρείες παγκοσμίως που σηματοδοτούν τον ελληνικό δυναμισμό στον τομέα αυτό, ενισχύοντας σημαντικά τη ζήτηση για luxury villas και premium ακίνητα, ιδιαίτερα από τη βρετανική αγορά, η οποία παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον για υψηλού επιπέδου διαμονές στην Ελλάδα. Παράλληλα, διευρύνονται τα κανάλια διανομής της εταιρείας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για αύξηση κρατήσεων και βελτιστοποίηση αποδόσεων για τους ιδιοκτήτες. Με βαθιά γνώση της τουριστικής αγοράς και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση ακινήτων, η εταιρεία συνδυάζει στρατηγική προώθηση με δική της, εξελιγμένη τεχνολογική υποδομή και in-house λογισμικό που ενισχύει την αποδοτικότητα και την αυτοματοποίηση των κρατήσεων. Το portfolio της περιλαμβάνει επιλεγμένες βίλες και premium κατοικίες σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ταξιδιωτικής αγοράς.

Ο κ. Γιώργος Τσικανδυλάκης, CEO της Leaderstay, δήλωσε τα εξής: «Η συνεργασία μας με τη Jet2 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική εξέλιξη για την Leaderstay και είναι αποτέλεσμα στοχευμένων συζητήσεων και προσεκτικού σχεδιασμού. Το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με έναν από τους ισχυρότερους τουριστικούς οργανισμούς του ΗΒ ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας στην αγορά και δημιουργεί σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, διευρύνουμε την παρουσία μας σε αγορές υψηλής ζήτησης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου εμπειρίες φιλοξενίας σε ένα απαιτητικό διεθνές κοινό».

