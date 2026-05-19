Bank of America: Πιο επιφυλακτικοί για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας οι επενδυτές

Πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας εμφανίζονται πλέον οι επενδυτές, σύμφωνα με νέα έρευνα της Bank of America μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν, οι υψηλές τιμές πετρελαίου και η αποδυνάμωση των μακροοικονομικών δεδομένων στην Ευρώπη αλλάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Η έρευνα δείχνει ότι η αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί στις αρχές του έτους για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, λόγω των γερμανικών δημοσιονομικών μέτρων και της αύξησης των αμυντικών δαπανών, έχει πλέον αντιστραφεί. Πλέον, το 45% των επενδυτών εκτιμά ότι η ανάπτυξη στην Ευρώπη θα επιβραδυνθεί τους επόμενους μήνες, η υψηλότερη τέτοια μέτρηση από τον Οκτώβριο του 2024.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών πετρελαίου. Το 45% των επενδυτών εκτιμά ότι το Brent θα βρίσκεται κοντά στα 80-90 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του έτους, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα πληθωρισμού. Το 23% αναμένει τιμές 70-80 δολαρίων, ενώ το 19% αναμένει τιμές 90-100 δολαρίων το βαρέλι.

Ο στασιμοπληθωρισμός θεωρείται πλέον το βασικό μακροοικονομικό σενάριο από το 51% των επενδυτών, ποσοστό κοντά στο ιστορικό υψηλό του 58% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, ενισχύεται και το στρατόπεδο του «higher for longer», δηλαδή του σεναρίου επίμονου πληθωρισμού χωρίς αντίστοιχη επιβράδυνση της ανάπτυξης, με το ποσοστό να αυξάνεται από 25% σε 39%. Την ίδια στιγμή, το 40% θεωρεί ότι ένα δεύτερο κύμα πληθωρισμού αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, από 26% τον προηγούμενο μήνα.

Το 54% των επενδυτών εκτιμά ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά έως το τέλος του β’ τριμήνου, ενώ το 22% αναμένει επαναλειτουργία έως το τέλος του γ’ τριμήνου και το 12% από το δ’ τρίμηνο και μετά. Παράλληλα, το 71% των επενδυτών αναμένει ότι οι τιμές του Brent θα παραμείνουν πάνω από τα 80 δολάρια/βαρέλι έως το τέλος του έτους, από 61% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό οδηγεί περίπου το 70% να αναμένει υψηλότερο δομικό πληθωρισμό σε ορίζοντα ενός έτους, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, το υψηλότερο ποσοστό από το 2021 και το 2023 αντίστοιχα.

Διεθνώς, ένα καθαρό ποσοστό 4% των επενδυτών δηλώνει πλέον underweight στις ευρωπαϊκές μετοχές σε σχέση με τις παγκόσμιες αγορές, όταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν ένα καθαρό ποσοστό 35% δήλωνε overweight. Αντίθετα, καθαρό ποσοστό 20% δηλώνει πλέον overweight στις αμερικανικές μετοχές, έναντι καθαρού ποσοστού 22% που δήλωνε underweight πριν από τον πόλεμο.

Πρόκειται για μία από τις πιο απότομες στροφές από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ που έχουν καταγραφεί, με βάση στοιχεία που ξεκινούν από το 1999. Πλέον, το 51% αναμένει ότι οι αμερικανικές μετοχές θα υπεραποδώσουν έναντι των ευρωπαϊκών μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες (από 29% τον Απρίλιο).