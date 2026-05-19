«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ για πληθωρισμό και ανάπτυξη λόγω πολέμου

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, τονίζοντας πως το outlook για την παγκόσμια οικονομία έχει επιδεινωθεί καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

«Η συνολική εκτίμηση είναι ότι ασκεί καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό», υπογράμμισε ο Κόρμαν σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της συνάντησης των G7.

«Παρέχουμε μια αρχική κρίση στην ενδιάμεση οικονομική μας αξιολόγηση τον Μάρτιο, αλλά θα την αναθεωρήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει σαφέστατα καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό» επανέλαβε.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΟΟΣΑ, η πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες θα είναι να αντιμετωπίσουν τον συνδυασμό έντονων πληθωριστικών κινδύνων και ασθενέστερης οικονομικής δραστηριότητας, καθώς σταθμίζουν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων.

«Κανονικά, θα δείτε ένα σοκ στις τιμές της ενέργειας, αλλά φυσικά αν αρχίσει να επηρεάζει τις τιμές ευρύτερα και τις αυξήσεις στους μισθούς ως δευτερογενείς επιπτώσεις, τότε οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν δράση ακόμη και αν οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας είναι κάπως ασθενέστερες», κατέληξε.