Οικονομία | Διεθνή Νέα

«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ για πληθωρισμό και ανάπτυξη λόγω πολέμου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ για πληθωρισμό και ανάπτυξη λόγω πολέμου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Η συνολική εκτίμηση είναι ότι ασκεί καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό», υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, τονίζοντας πως το outlook για την παγκόσμια οικονομία έχει επιδεινωθεί καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

«Η συνολική εκτίμηση είναι ότι ασκεί καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό», υπογράμμισε ο Κόρμαν σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της συνάντησης των G7.

«Παρέχουμε μια αρχική κρίση στην ενδιάμεση οικονομική μας αξιολόγηση τον Μάρτιο, αλλά θα την αναθεωρήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει σαφέστατα καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό» επανέλαβε.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΟΟΣΑ, η πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες θα είναι να αντιμετωπίσουν τον συνδυασμό έντονων πληθωριστικών κινδύνων και ασθενέστερης οικονομικής δραστηριότητας, καθώς σταθμίζουν πιθανές αυξήσεις επιτοκίων.

«Κανονικά, θα δείτε ένα σοκ στις τιμές της ενέργειας, αλλά φυσικά αν αρχίσει να επηρεάζει τις τιμές ευρύτερα και τις αυξήσεις στους μισθούς ως δευτερογενείς επιπτώσεις, τότε οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν δράση ακόμη και αν οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας είναι κάπως ασθενέστερες», κατέληξε.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακή παγίδα στις εκπρόθεσμες δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους

Πότε θα καταβληθεί το νέο επίδομα των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά - Οι εισοδηματικοί «κόφτες»

Αντιπολιτευτικοί μπελάδες από τα κομματικά «γεννητούρια» - Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ - Νέοι καβγάδες στο ΠΑΣΟΚ

tags:
ΟΟΣΑ
Επιτόκια
Πληθωρισμός
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Ανάπτυξη
Φόρτωση BOLM...
reader insider