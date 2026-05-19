Νέα συμφωνία Famar - GE HealthCare για παραγωγή ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων

Νέα συνεργασία με την GE HealthCare για την παραγωγή κατ’ ανάθεση ιωδιούχων σκιαγραφικών μέσων για ιατρική απεικόνιση, ανακοίνωσε η Famar. Όπως τονίζεται, η συμφωνία, με προβλεπόμενη έναρξη διάθεσης το 2028, περιλαμβάνει την πλήρωση και τελική συσκευασία φιαλιδίων με σκιαγραφικά μέσα ιωδίου, με την παραγωγή να πραγματοποιείται στην πρόσφατα αποκτηθείσα μονάδα του Ομίλου FAMAR στο Homburg της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία θα επιτρέψει στη GE HealthCare να ενισχύσει την παραγωγική της δυναμικότητα για την ευρωπαϊκή αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες για σκιαγραφικά μέσα που χρησιμοποιούνται σε αξονικές τομογραφίες, ακτινογραφίες και επεμβατικές απεικονίσεις. Τα προϊόντα αυτά ενισχύουν την απεικόνιση οργάνων, αιμοφόρων αγγείων και ιστών υποστηρίζοντας τη διαδικασία της κλινικής διάγνωσης.

«Η μονάδα του Homburg θα τροφοδοτεί το δίκτυο εφοδιασμού της GE HealthCare με έως και 25 εκατ. δόσεις ετησίως έως το 2031» υπογραμμίζεται.

Ο Δρ. Riku Rautsola, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FAMAR, δήλωσε: «Η μονάδα του Homburg προσφέρει υποδομές παραγωγής υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης κλίμακας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη GE HealthCare. Από τις εγκαταστάσεις του Homburg σχεδιάζουμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερες εταιρείες, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες παραγωγής που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες όλων των πελατών μας».

Ο Όμιλος FAMAR εξαγόρασε τη μονάδα του Homburg από τη MiP Pharma τον Σεπτέμβριο του 2025, με σκοπό να την αναπτύξει σε πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών CDMO με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών πελατών. Στόχος είναι η ενίσχυση του παραγωγικού αποτυπώματος της μονάδας σε φαρμακευτικές δοσολογικές μορφές υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην άσηπτη πλήρωση και στη συσκευασία προϊόντων με λυοφιλοποίηση, ώστε να εξελιχθεί σε κέντρο αριστείας παραγωγής και εφοδιασμού στείρων φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο François Roche, Γενικός Διευθυντής EMEA του τμήματος Pharmaceutical Diagnostics (PDx) της GE HealthCare, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή μας επιτρέπει να αυξήσουμε περαιτέρω την παραγωγική μας ικανότητα και να καλύψουμε την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για τέτοια προϊόντα από τους πελάτες μας στην Ευρώπη, θωρακίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα του δικτύου μας».

Αξιοποιώντας δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που παράγονται στη μονάδα του Lindesnes στη Νορβηγία, η GE HealthCare διαθέτει σε ετήσια βάση πάνω από 100 εκατομμύρια δόσεις σκιαγραφικών παγκοσμίως. Η μονάδα της FAMAR στο Homburg αποτελεί μία από τις επτά παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου FAMAR στην Ευρώπη, και ενισχύει τις δυνατότητες της εταιρείας να προσφέρει στους πελάτες της ευέλικτες και υψηλής ποιότητας λύσεις παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα.