Βέττας: Επώδυνος φόρος στην οικονομία ο πληθωρισμός

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο ΟΠΑ ξεκαθάρισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα σχέδιο, το οποίο «δεν θα εξαρτάται από τον εκλογικό κύκλο».

Ως έναν «πολύ επώδυνο φόρο» στην οικονομία χαρακτήρισε τον πληθωρισμό ο Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο ΟΠΑ, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Βέττας υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός είναι ένας φόρος, ο οποίος προκαλεί στρεβλώσεις, μειώνει την ανταγωνιστικότητα και βαρύνει τα νοικοκυριά. «Ο πληθωρισμός είναι ένας πολύ επώδυνος φόρος στην οικονομία, παρότι διευκολύνει πάρα πολύ όσους διαχειρίζονται χρέος», τόνισε, παράλληλα, προτού αναφερθεί στην απάντηση του προβλήματος, η οποία είναι η ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης. Κι αυτό, διότι «αυξάνει τα εισοδήματα των εργαζομένων […] και κυρίως διότι ένα μέρος αυτής δημιουργεί προσφορά και ενισχύει τον ανταγωνισμό».

Για την πορεία της ανάπτυξης, ο κ. Βέττας υποστήριξε ότι «η κατανάλωση πήγε περίπου όπως τα περιμέναμε», αλλά οι «επενδύσεις έτρεξαν με χαμηλότερο ρυθμό», δηλαδή περίπου στα 2/3 του ετήσιου στόχου. Παρατήρησε δε, ότι ενόσω η οικονομία αναπτύσσεται ένα μεγάλο κομμάτι αφορά εκροές προς τις εισαγωγές. «Εάν βγάλεις το Ταμείο Ανάκαμψης, φεύγει 1% ετησίως από την ανάπτυξη, κι αν βγάλεις το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε θετική συνεισφορά του τουρισμού, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν υπήρξε κάποιο φοβερό ελατήριο, παρότι οι δεξαμενές της οικονομίας λειτούργησαν», παρατήρησε, επίσης.

Στη συνέχεια, εστίασε στο παραγωγικό μοντέλο, εξηγώντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή επενδύσεων και εξαγωγών στο ΑΕΠ, καθώς και περισσότερη οικονομική δραστηριότητα σε κλάδους μεγαλύτερης αξίας. Στο ίδιο μήκος κύματος έκανε λόγο για ένα εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα βασίζεται στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και στην υποστήριξη επενδύσεων από εγχώριες αποταμιεύσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα σχέδιο, το οποίο «δεν θα εξαρτάται από τον εκλογικό κύκλο».

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρέπεμψε σε έρευνα του ΙΟΒΕ, η οποία έχει υπολογίσει το κόστος για το ΑΕΠ σε 0,5 ποσοστιαία μονάδα και για τον πληθωρισμό σε 1 – 1,5 ποσοστιαία μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει τώρα». «Είναι διαχειρίσιμο το κόστος, δεν είναι το τέλος του κόσμου […] Το ανησυχητικό είναι αν ο πόλεμος παραταθεί».