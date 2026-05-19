Kaspersky: Μόλις 1 στις 3 οικογένειες φροντίζει για την ψηφιακή ασφάλεια των συσκευών

Παρ' όλο που το 47% των οικογενειών συζητά μεταξύ του ζητήματα ασφαλείας στο διαδίκτυο, μόλις το 37% προστατεύει το σύνολο των συσκευών, σύμφωνα που διεξήγαγε η Kaspersky με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας.

Όπως επισημαίνει, καθώς οι διαδικτυακές απειλές εξελίσσονται και τα νεότερα μέλη κάθε οικογένειας αποκτούν ολοένα και πιο ενεργή παρουσία στον ψηφιακό κόσμο, οι οικογένειες υιοθετούν σταδιακά συνήθειες που ενισχύουν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητά τους. Συνήθως, σε κάθε σπίτι, ένα ή δύο άτομα αναλαμβάνουν τον ρόλο των λεγόμενων “Family Digital Managers”, διαχειριζόμενα συνδρομές, ρυθμίζοντας νέες συσκευές και φροντίζοντας για την ψηφιακή ασφάλεια όλων των μελών της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Kaspersky, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων υιοθετεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση για την κυβερνοασφάλεια μέσα στην οικογένεια:

Το 47% φροντίζει να ενημερώνει τακτικά ηλικιωμένους συγγενείς και παιδιά σχετικά με ασφαλείς πρακτικές πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το 45% προτρέπει τα μέλη της οικογένειας να χρησιμοποιούν λύσεις διαχείρισης κωδικών πρόσβασης (password managers).

Το 42% ενθαρρύνει τη χρήση ταυτοποίησης πολλαπλών παραγόντων (MFA).

Παράλληλα, το 42% ελέγχει και προσαρμόζει ενεργά τις ρυθμίσεις απορρήτου τόσο στις οικογενειακές συσκευές όσο και σε σημαντικούς online λογαριασμούς.

Παρότι παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία μιας προληπτικής, οικογενειακά προσανατολισμένης προσέγγισης στην ψηφιακή προστασία, η εικόνα διαφοροποιείται όσον αφορά τη χρήση λύσεων ασφαλείας. Το 10% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία των αγαπημένων του στο διαδίκτυο, ποσοστό που αυξάνεται στο 21% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Όσον αφορά τις εφαρμογές γονικού ελέγχου, το 67% των οικογενειών με παιδιά κάτω των 18 ετών χρησιμοποιεί τέτοιες λύσεις για την παρακολούθηση και προστασία της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών. Οι εφαρμογές γονικού ελέγχου μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της πρόσβασης σε ακατάλληλο περιεχόμενο, αλλά και στη διακριτική διαχείριση των διαδικτυακών συνηθειών των παιδιών, μέσω λειτουργιών όπως ο περιορισμός πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές, ο έλεγχος του χρόνου μπροστά από οθόνες, καθώς και η ενίσχυση της φυσικής τους ασφάλειας μέσω παρακολούθησης της γεωγραφικής τοποθεσίας τους.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι μόνο το 33% των ερωτηθέντων (δηλαδή μόλις 1 στους 3) εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν τα μέλη της οικογένειας. Οι ειδικοί της Kaspersky επισημαίνουν ότι το σύγχρονο τοπίο απειλών καταδεικνύει την ανάγκη ολοκληρωμένης ψηφιακής προστασίας τόσο για τις κινητές συσκευές και τα tablets όσο και για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς αποτελούν συχνούς στόχους κυβερνοεγκληματιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 30% των ερωτηθέντων αναλαμβάνει τη ρύθμιση νέων συσκευών για τα μέλη της οικογένειάς του. Αν και οι περισσότεροι δεν θεωρούν τη διαδικασία αυτή μέρος της κυβερνοασφάλειας, η σωστή παραμετροποίηση μιας συσκευής από την πρώτη στιγμή μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την προστασία της. Για παράδειγμα, οι ειδικοί συνιστούν την άμεση εγκατάσταση μιας λύσης ασφαλείας, ώστε να πραγματοποιείται έλεγχος για κρυφές απειλές και να διασφαλίζεται ασφαλής περιήγηση ήδη από τις πρώτες αναζητήσεις. Επιπλέον, η αναθεώρηση των ρυθμίσεων απορρήτου σε μια νέα συσκευή επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν καλύτερα ποια δεδομένα κοινοποιούνται σε εφαρμογές και υπηρεσίες, διατηρώντας ιδιωτικές τις πληροφορίες που δεν επιθυμούν να μοιραστούν.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (55+) συμμετέχουν λιγότερο ενεργά στις οικογενειακές πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, περίπου 1 στους 5 (21%) δηλώνει ότι δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία της οικογένειάς του στο διαδίκτυο, ενώ μόλις το 24% εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Το δημοφιλέστερο μέτρο ασφαλείας στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα φαίνεται να είναι η χρήση password managers, καθώς το 40% προτρέπει τα μέλη της οικογένειάς του να χρησιμοποιούν αντίστοιχες λύσεις διαχείρισης κωδικών πρόσβασης.

«Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, συμμετέχοντας σε συζητήσεις και κοινοποιώντας στιγμές από την καθημερινότητά μας, τόσο περισσότερο εντασσόμαστε σε ένα δίκτυο συσκευών και υπηρεσιών. Κάθε νέα συσκευή και κάθε επιπλέον ώρα που περνάμε online αυξάνουν τα σημεία στα οποία ενδέχεται να στοχεύσουν κακόβουλοι παράγοντες. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλαπλές κυβερνοαπειλές. Δεν προσαρμόζονται όλες οι γενιές με τον ίδιο ρυθμό σε αυτές τις αλλαγές. Γι’ αυτό η ολοκληρωμένη προστασία όλων των μελών της οικογένειας είναι κρίσιμη - κάθε οικογένεια χρειάζεται μια ενιαία προσέγγιση ασφάλειας που εφαρμόζεται σε πολλαπλές συσκευές, ώστε να διασφαλίζεται ένα ασφαλές και ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον», σχολιάζει η Marina Titova, Αντιπρόεδρος Consumer Business στην Kaspersky.