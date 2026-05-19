Εύσημα διεθνών ΜΜΕ στην οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας: Ειδική μνεία σε Πιερρακάκη και ΧΑ

Η Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς Τύπου με εκτενείς αναφορές στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, στο Χρηματιστήριο και στις μεταρρυθμίσεις Πιερρακάκη

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της διεθνούς οικονομικής προσοχής ως παράδειγμα μεταρρυθμιστικής επιτυχίας, δημοσιονομικής αξιοπιστίας και επενδυτικής ανάκαμψης. Τα σημερινά εκτενή δημοσιεύματα κορυφαίων διεθνών μέσων ενημέρωσης αποτυπώνουν με σαφήνεια τη μεγάλη αλλαγή της εικόνας της χώρας: Από τον αποκλεισμό των αγορών και τα ελλείμματα της προηγούμενης δεκαετίας, στη σταθερή ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την επιστροφή της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών.

Ειδικότερα, το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο RND, σε εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «Από φόβητρο σε πρότυπο: Έπαινοι για τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας», περιγράφει τη χώρα ως μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις οικονομικής μεταστροφής στην Ευρώπη. Ο ανταποκριτής του δικτύου στην Αθήνα, Gerd Höhler, σημειώνει ότι η Ελλάδα, η οποία πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν εκτός αγορών και υπό καθεστώς διαδοχικών προγραμμάτων διάσωσης, συγκαταλέγεται πλέον στις μόλις πέντε χώρες της ΕΕ που καταγράφουν δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Το δημοσίευμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης και στην εκτεταμένη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, πολιτικές που προωθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σύμφωνα με την ανάλυση, η ηλεκτρονική διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών, η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η χρήση ψηφιακών διασταυρώσεων και η συστηματική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης συνέβαλαν καθοριστικά στη σημαντική βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Στο ίδιο ιδιαίτερα θετικό κλίμα κινείται και το διεθνές δίκτυο Euronews, το οποίο αναδεικνύει την εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, χαρακτηρίζοντας το ελληνικό Χρηματιστήριο ως μία από τις αγορές με τις υψηλότερες αποδόσεις διεθνώς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνολική απόδοση έφτασε την τελευταία πενταετία το 146%, ξεπερνώντας ακόμη και τον NASDAQ-100, σε μία εξέλιξη που το μέσο περιγράφει ως «εντυπωσιακή ιστορία μεταστροφής».

Το Euronews υπενθυμίζει ότι η ελληνική αγορά είχε καταγράψει απώλειες άνω του 90% κατά τη διάρκεια της κρίσης, επισημαίνοντας πως η σημερινή εικόνα αντανακλά τη βαθιά αλλαγή στο επενδυτικό αφήγημα της χώρας. Ως κομβικό σημείο για τη διεθνή αναβάθμιση της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς αναδεικνύεται η ένταξη του ελληνικού Χρηματιστηρίου στη Euronext, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Αυτή η συμφωνία ενέταξε την ελληνική αγορά στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή πλατφόρμα της Ευρώπης, δίπλα σε περισσότερες από 1.800 εισηγμένες εταιρείες, διευρύνοντας τη βάση των διεθνών επενδυτών και ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς. Παράλληλα, ενίσχυσε τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χάρτη και συνέδεσε την ελληνική οικονομία με την ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Το διεθνές δίκτυο υπογραμμίζει, ακόμη, ότι η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, σε συνδυασμό με την αυξημένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό κλάδο, επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική Κεφαλαιαγορά δεν βρίσκεται πλέον απλώς σε φάση ανάκαμψης, αλλά εισέρχεται σε μία νέα περίοδο ωρίμανσης και διεθνούς εδραίωσης.