Τσιόδρας για Γενοκτονία των Ποντίων: Επιβεβλημένη πράξη ευθύνης και δικαίωσης η ιστορική μνήμη

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πρέπει να αναγνωριστεί από χώρες, από διεθνείς οργανισμούς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. «Αυτό θα είναι μια ιστορική δικαίωση για τα θύματα, αλλά και μια ηχηρή απάντηση σε όποιους θέλουν να δοκιμάσουν τέτοιες εγκληματικές πολιτικές», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε ότι η 19η Μαΐου είναι μια ημέρα Μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, προσθέτοντας ότι η επί χιλιετίες συνεχής παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή διακόπηκε βίαια από το έγκλημα της γενοκτονίας. Τόνισε ότι «στην περίοδο 1914-1923, περισσότεροι από 353.000 Έλληνες του Πόντου εξοντώθηκαν από τους Τούρκους στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής».

«Οι εκτοπισμοί, οι πορείες θανάτου, οι διωγμοί και οι μαζικές σφαγές - δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για γενοκτονία, η οποία δεν αποτελεί μόνο ένα τραγικό κεφάλαιο του Ελληνισμού· πρόκειται για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που δεν πρέπει να λησμονηθεί», προσέθεσε. Σημειώνοντας ότι η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί πράξη εκδίκησης αλλά πράξη ευθύνης, κατέληξε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τη διεθνή κοινότητα, ώστε το «"ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ" να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά».

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Η 19η Μαΐου είναι μια ημέρα Μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η επί χιλιετίες συνεχής παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή διακόπηκε βίαια από το έγκλημα της γενοκτονίας.

Στην περίοδο 1914-1923, περισσότεροι από 353.000 Έλληνες του Πόντου εξοντώθηκαν από τους Τούρκους στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδίου εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής.

Οι εκτοπισμοί, οι πορείες θανάτου, οι διωγμοί και οι μαζικές σφαγές - δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για γενοκτονία η οποία δεν αποτελεί μόνο ένα τραγικό κεφάλαιο του Ελληνισμού· πρόκειται για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που δεν πρέπει να λησμονηθεί.

Η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί πράξη εκδίκησης. Αποτελεί πράξη ευθύνης. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πρέπει να αναγνωριστεί από χώρες, από διεθνείς οργανισμούς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό θα είναι μια ιστορική δικαίωση για τα θύματα. Αλλά και μια ηχηρή απάντηση σε όποιους θέλουν να δοκιμάσουν τέτοιες εγκληματικές πολιτικές. Το ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ θα ακουστεί ακόμη πιο δυνατά».