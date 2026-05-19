ΣΕΒ: Άνοδος ελληνικού ΑΕΠ 6-8% την επόμενη δεκαετία από την υιοθέτηση της ΑΙ

Η ευρεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 6-8% την επόμενη δεκαετία και να ενισχύσει την εθνική παραγωγικότητα κατά +1,0-1,5% ετησίως. Ωστόσο το ποσοστό υιοθέτησης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει μονοψήφιο, περίπου στο 9%, και κάθε χρόνος αδράνειας κοστίζει 0,5% δυνητικής ανάπτυξης.

Τα στοιχεία αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ ο οποίος προχώρησε στην έκδοση νέου πρακτικού οδηγού για Επιχειρησιακό Μετασχηματισμό με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση με τίτλο «AI First Enterprise: Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός με Τεχνητή Νοημοσύνη» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος την περασμένη Τετάρτη.

Στην εκδήλωση αναλύθηκε ο ρόλος της ΤΝ ως μοχλού ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους 4 βασικούς άξονες μέσω των οποίων η ΤΝ δημιουργεί επιχειρηματική αξία:

τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων: η ΤΝ λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης των εργαζομένων σε υφιστάμενες εργασίες όπως συγγραφή και σύνοψη κειμένων, ανάλυση δεδομένων την αυτοματοποίηση και αναδιοργάνωση διαδικασιών: η ΤΝ μπορεί να αναλαμβάνει ροές εργασίας που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση και λήψη αποφάσεων τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας: σε αυτή την περίπτωση, η αξία της ΤΝ δεν προκύπτει μόνο ως εξοικονόμηση κόστους, αλλά και ως δημιουργία νέων εσόδων την επιτάχυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων λύσεων: η ΤΝ συμπιέζει σημαντικά τον χρόνο σχεδιασμού, δοκιμών και time-to-market

Ο κ. Chris Tomsovic, Managing Director, Global Lead-Macro Foresight Strategy της Accenture, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στην υιοθέτηση ΤΝ, κυρίως μέσω δράσεων καινοτομίας, καταγράφουν 2,5 φορές υψηλότερη αύξηση εσόδων, 2,4 φορές μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 7 φορές ταχύτερη ανάπτυξη επιχειρησιακής αξίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Νick Kojuharov, Chief Economist, Accenture Macro Foresight, επεσήμανε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να κινηθούν ταχύτερα, προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνείς αγορές, όπου οι ανταγωνιστές τους έχουν ήδη έντονη δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Τόνισε δε, ότι το 35% των εργαζομένων στη χώρα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΤΝ στην εργασία του, κυρίως με προσωπική πρωτοβουλία.