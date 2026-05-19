Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Στα 111,2 δισ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων το α' τρίμηνο με αύξηση 2,6% - Οδηγός οι κατασκευές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στα 111,2 δισ. ευρώ ο τζίρος των επιχειρήσεων το α' τρίμηνο με αύξηση 2,6% - Οδηγός οι κατασκευές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Αύξηση 2,6% σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, στα 111,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 2,6% σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, στα 111,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (από 108,4 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα το 2025).

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές κατά 17,4%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, κατά 1,0%.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε 34,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025, που είχε ανέλθει 31 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 27,3%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, κατά 1,3%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακή παγίδα στις εκπρόθεσμες δηλώσεις: Αυτόματα πρόστιμα σε όσους ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους

Πότε θα καταβληθεί το νέο επίδομα των 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά - Οι εισοδηματικοί «κόφτες»

Αντιπολιτευτικοί μπελάδες από τα κομματικά «γεννητούρια» - Σκόνη και θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ - Νέοι καβγάδες στο ΠΑΣΟΚ

tags:
Επιχειρήσεις
ΕΛΣΤΑΤ
Κατασκευές
Φόρτωση BOLM...
reader insider