Η Shein εξαγοράζει την εταιρεία ρούχων Everlane για 100 εκατ. δολάρια

Η αποτίμηση της εταιρείας είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνες που είχε πετύχει κατά την άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στην εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας ένδυσης Everlane από τον βασικό της μέτοχο L Catterton προχωρά η Shein έναντι περίπου 100 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όπως μεταδίδουν τα Puck και The Information, η αποτίμηση της εταιρείας είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνες που είχε πετύχει κατά την άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μάλιστα, σύμφωνα με το Puck, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τη συμφωνία το Σάββατο.

Το Reuters αναφέρει ότι οι κάτοχοι κοινών μετοχών της Everlane δεν θα λάβουν αποζημίωση από τη συμφωνία, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι preferred shareholders θα αποζημιωθούν με μετρητά ή μετοχές της Shein ως μέρος της συμφωνίας.

Τον Μάρτιο, είχε γίνει γνωστό ότι η Everlane αναζητούσε επενδυτή προκειμένου να καλύψει δανειακές υποχρεώσεις περίπου 90 εκατ. δολαρίων.

Η συμφωνία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση για αλλαγή κατεύθυνσης από την Allbirds από τα παπούτσια στην τεχνητή νοημοσύνη, μόλις λίγες ημέρες πριν επρόκειτο να διακόψει τη λειτουργία της. Εταιρείες που άνθησαν κατά την έκρηξη των online αγορών δυσκολεύονται πλέον να διατηρήσουν την ανάπτυξή τους, καθώς η καταναλωτική ζήτηση έχει επιβραδυνθεί.

