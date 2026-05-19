Standard Chartered: Κόβει πάνω από το 15% των διοικητικών θέσεων εργασίας έως το 2030

Σε περικοπή άνω του 15% των θέσεων εργασίας στις εταιρικές δραστηριότητες έως το 2030 θα προχωρήσει η Standard Chartered, θέτοντας παράλληλα υψηλότερους μεσοπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας. Η μείωση του εργατικού δυναμικού εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της τράπεζας να αυξήσει τα έσοδα ανά υπάλληλο κατά περίπου 20% έως το 2028, ανέφερε.

Σύμφωνα με το CNBC, οι θέσεις αυτές αφορούν υποστηρικτικά τμήματα όπως των ανθρώπινων πόρων, εταιρικών υποθέσεων και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τους περίπου 82.000 υπαλλήλους της, περίπου 52.000 απασχολούνται σε υποστηρικτικές θέσεις, ενώ οι υπόλοιποι κατατάσσονται στο επιχειρηματικό προσωπικό της.

Η StanChart θέτει ως στόχο απόδοση 15% επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων το 2028, αυξημένη κατά περισσότερο από τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025, ενώ για το 2030 ο στόχος διαμορφώνεται στο 18%.

«Επενδύουμε σε δυνατότητες που θα ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη και υψηλότερης ποιότητας αποδόσεις με την πάροδο του χρόνου, με σαφείς στόχους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της StanChart, Bill Winters, σε ανακοίνωσή του, όπου περιγράφει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της τράπεζας.

Τα νέα για τις απολύσεις έρχονται λίγες μέρες έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, όπου η StanChart εμφάνισε κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων, χάρη στις συνεισφορές από τους τομείς Wealth Solutions, Global Banking και Global Markets.