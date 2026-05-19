Μαρινάκης: «Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου»

Στα αντισυστημικά κόμματα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι. Απαντώντας στις επισημάνσεις για την άνοδο αντισυστημικών ή προσωποπαγών κομμάτων, υποστήριξε ότι αντίστοιχα πολιτικά σχήματα που κυβέρνησαν στο παρελθόν «δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για καταγγελτικό λόγο και παροχολογία χωρίς κοστολόγηση.

«Όταν βγάλουν, λοιπόν, τα προγράμματα και τα κοστολογήσουμε και πλέον θα είναι υποχρεωτική η κοστολόγηση βάσει νόμου, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκεί τότε θα κάνουμε ταμείο. Κυρίως θα κάνουν οι πολίτες ταμείο. Μέχρι τότε... μέχρι τότε εγώ θα πω μία φράση: Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς, να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον ρόλο και τη διεθνή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ σχολίασε τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσε η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με τις διεθνείς επαφές της ελληνικής ηγεσίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβήτησε ευθέως τον πρωθυπουργό, αλλά έθεσε το ερώτημα «με ποιον από όλους αυτούς θα μιλήσει», και τόνισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει κατακτήσει τη δυνατότητα να μπορεί να μιλήσει με όλους αυτούς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με κορυφαίους ηγέτες αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα για τη χώρα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων όπως η πανδημία, η μεταναστευτική πίεση στον Έβρο, το Ταμείο Ανάκαμψης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί αλαζονείας, λέγοντας ότι «η αλήθεια δεν είναι αλαζονική» και ότι η κυβέρνηση απλώς παραθέτει το έργο και τις διεθνείς παρεμβάσεις του πρωθυπουργού.

«Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα: ότι έχει έναν Πρωθυπουργό που μπορεί να συνομιλήσει με όλους αυτούς και πολλούς περισσότερους, θα πω εγώ, από αυτούς που παρέθεσε ο κύριος Βενιζέλος. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί ζήσαμε τα τελευταία χρόνια κρίσεις που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έρθουν σε μία χώρα, στην Ευρώπη και ευρύτερα. Εκεί, λοιπόν, έρχεται η στιγμή... Από Έβρο, πανδημία, ανάγκη να έρθουν λεφτά για την πανδημία, εμβόλια, Ταμείο Ανάκαμψης, κρίση στη Μέση Ανατολή. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ένας Πρωθυπουργός που μπορεί να συνομιλήσει επί ίσοις όροις με ηγέτες κορυφαίων κρατών. Ξεκάθαρα, με προτεραιότητα το ότι είμαστε ένα ισότιμο μέλος της Ευρώπης. Και θα σας πω και κάτι: επειδή αυτό εκλαμβάνεται από κάποιους ως αλαζονεία. Η αλήθεια δεν είναι αλαζονική και, μάλιστα, νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολικό να μιλούν κάποιοι για αλαζονεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς δεν λέμε ότι «είναι ο Μητσοτάκης και κανένας άλλος.». Εμείς, όμως, παραθέτουμε τι έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Δική μας δουλειά είναι αυτή, να λέμε στους πολίτες ότι έχουμε κάνει αυτά. Όταν, λοιπόν, έρχεται η ώρα της κρίσης, ω μη γένοιτο, τότε και οι αντισυστημικές κορώνες πάνε στην άκρη και η πλειοδοσία πάει στην άκρη και έρχεται η αλήθεια. Η αλήθεια, λοιπόν, είναι η αλήθεια και τίποτα παραπάνω» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής του στο πολιτικό προσκήνιο, ο κ. Μαρινάκης άσκησε σκληρή κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ τραγική για τους Έλληνες πολίτες». Υπογράμμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός εφάρμοσε πολιτικές αντίθετες από όσα είχε υποσχεθεί, κάνοντας λόγο για επιβολή νέων φόρων, διαχείριση της εγκληματικότητας και συνέχιση του brain drain.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει πολιτικός χρόνος για επιστροφές και δεύτερες ευκαιρίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κορυφαία στιγμή για έναν πολιτικό είναι όταν οι πολίτες τού αναθέτουν τη διακυβέρνηση της χώρας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν κέρδισε «τον Τσίπρα», αλλά «την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Του έδωσε η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκυτάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κ. Τσίπρας και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκισε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης και συνέτεινε και εκείνος, ούτως ώστε να συνεχίσουν να φεύγουν, με αποτέλεσμα να φτάσουν τις 700.000, οι Έλληνες στο εξωτερικό. Ξέρετε γιατί τα λέω αυτά; Όχι γιατί να πω είμαστε καλύτεροι από τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει κάτι πιο εκνευριστικό για τον κόσμο που απευθυνόμαστε, να λέμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον Τσίπρα ή από τον κάθε Τσίπρα. Ούτε το 2019 ούτε το 2023 κερδίσαμε τον κ. Τσίπρα, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη κατά πλειοψηφία των πολιτών. Αλλά το λέω, γιατί ξέρετε αυτές οι δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στη ζωή είναι» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «την πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας» που διατηρεί μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα εν μέσω διεθνών κρίσεων και πολέμων.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποιο κόμμα μπορεί να καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης «έχει αποφασίσει να παίξει με όρους Τσίπρα», εκτιμώντας ότι σε ένα τέτοιο πολιτικό πεδίο συνήθως επικρατεί «ο αυθεντικός εκφραστής».

Ερωτηθείς για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι «Δημοκρατία έχουμε» και ότι οι πολίτες θα κρίνουν όλα τα πολιτικά σχήματα και τα πρόσωπα. Ωστόσο, έκανε λόγο για πολιτικές λογικές που «μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω», κατηγορώντας τα προσωποπαγή κόμματα ότι προτείνουν «όπισθεν» τη στιγμή που η κοινωνία ζητά επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων.

Τέλος, αναφερόμενος στην επιστροφή των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα σενάρια περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι η απόφαση είχε αμιγώς επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και ελήφθη μετά από εισήγηση του υπουργείου Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα έχει πραγματοποιήσει «άλματα» στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη.