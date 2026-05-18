Η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία και ζητά την επιβολή κυρώσεων

Newsroom
Το Κίεβο κάλεσε επίσης τους δυτικούς του συμμάχους να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και του Μινσκ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε σήμερα τα γυμνάσια με πυρηνικά όπλα που πραγματοποιούνται στη Λευκορωσία, λέγοντας ότι η ανάπτυξη τακτικών όπλων στη χώρα συνιστά μια «άνευ προηγουμένου πρόκληση» για την παγκόσμια ασφάλεια.

«Μετατρέποντας τη Λευκορωσία σε πυρηνικό ορμητήριο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, το Κρεμλίνο νομιμοποιεί de facto τη διάδοση των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για άλλα αυταρχικά καθεστώτα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Κίεβο κάλεσε επίσης τους δυτικούς του συμμάχους να ενισχύσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και του Μινσκ: «παρόμοιες ενέργειες πρέπει να καταδικάζονται αποφασιστικά και κατηγορηματικά απ' όλες τις χώρες που σέβονται το καθεστώς μη διάδοσης πυρηνικών όπλων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Λευκορωσία
Κυρώσεις
Πυρηνικά
