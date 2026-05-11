Συνάντηση Μητσοτάκη με ΜακΓκράθ και Δημητρίου στο Μαξίμου την Τρίτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 10:00 το πρωί θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών Μάικλ ΜακΓκραθ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ακολούθως στις 11:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί (και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου) με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου.