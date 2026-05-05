UniCredit: Άνοιξε και επίσημα τη δημόσια πρόταση 35 δισ. για την Commerzbank

Η UniCredit ενεργοποίησε και επίσημα τη δημόσια πρόταση για την εξαγορά της Commerzbank, κινητοποιώντας μια κρίσιμη διαδικασία έξι εβδομάδων, η οποία θα καθορίσει το μέλλον και το ενδεχόμενο απώλειας της ανεξαρτησίας του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού.

Η ιταλική τράπεζα προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μία μετοχή της Commerzbank, αποτιμώντας τη συναλλαγή κοντά στα 35 δισ. ευρώ.

Με βάση την τιμή ανοίγματος της ημέρας, η προσφορά μεταφράζεται σε περίπου 32 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 8% χαμηλότερα από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, γεγονός που περιορίζει τα κίνητρα των επενδυτών να ανταποκριθούν.

Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 5 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουνίου, ανέφερε η UniCredit σε κατάθεση την Τρίτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, δήλωσε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει «ελαφρώς» τους όρους εάν η ζήτηση των επενδυτών είναι ισχυρή.

Ο Ορσέλ επιδιώκει την Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024, ελπίζοντας να μετατρέψει την ιταλική τράπεζα σε κυρίαρχη δύναμη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η UniCredit κατέχει ήδη μερίδιο 30% σε αυτήν.

Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει το 12% της Commerzbank, αντιτίθεται έντονα στη συμφωνία.

Η δομή της προσφοράς είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί χαμηλό premium και να επιτρέπει στην UniCredit να υπερβεί οριακά το όριο του 30% χωρίς να αποκτήσει άμεσα πλήρη έλεγχο. Διαφορετικά, η υπέρβαση του ορίου θα ενεργοποιούσε μια υποχρεωτική προσφορά εξαγοράς για το σύνολο των μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η UniCredit ανακοίνωσε ρεκόρ κερδών, καθώς για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 16% σε ετήσια βάση στα 3,2 δισ. ευρώ, το υψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ και πολύ πάνω από την εκτίμηση των αναλυτών που παρείχε η τράπεζα, η οποία ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ.