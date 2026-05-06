Σε νέο χαμηλό 36 ετών η παραγωγή πετρελαίου του OPEC τον Απρίλιο

Σε νέο χαμηλό 36 ετών διολίσθησε τον Απρίλιο η παραγωγή πετρελαίου του OPEC, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνέχισε να πνίγει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο και να αναγκάζει σε περαιτέρω διακοπές.

Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, η παραγωγή του OPEC μειώθηκε κατά 420.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,55 εκατ. ημερησίως τον Απρίλιο, χαμηλό από το 1990, λόγω των μεγαλύτερων απωλειών στο Κουβέιτ και το Ιράν.

Η παραγωγή του καρτέλ είχε ήδη μειωθεί κατά 8,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη πτώση εδώ και δεκαετίες, όταν η κρίση στη Μ. Ανατολή έκλεισε για πρώτη φορά την πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ.

Η απώλεια εφοδιασμού στον Περσικό Κόλπο - η μεγαλύτερη αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου στην ιστορία - έχει ενισχύσει την τιμή των καυσίμων αεροσκαφών, του ντίζελ και της βενζίνης, απειλώντας με ένα νέο κύμα πληθωρισμού και μια παγκόσμια ύφεση.

Ο OPEC συγκλονίστηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν, μετά από χρόνια τριβών με την Σαουδική Αραβία, σχετικά με τα όρια στην ποσότητα που μπορεί να παράγει.

Παρά το κλείσιμο του Ορμούζ, πολλά έθνη μεταξύ του OPEC και των συμμάχων του συμφώνησαν το Σαββατοκύριακο να προχωρήσουν σε μια ονομαστική και συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής τους τον Ιούνιο.

