Τραμπ: «Πιθανές νέες ειρηνευτικές συνομιλίες ακόμα και την Παρασκευή με το Ιράν»

Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ήδη από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Πακιστανούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα «The New York Post», ενώ συνεχίζεται η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή μέχρι να καταρτίσει πρόταση ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγές από το Ισλαμαμπάντ ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή του Πακιστάν συνέβαλαν στην αναζωογόνηση της δυναμικής για την επανέναρξη των επαφών, με πιθανότητα διεξαγωγής συζητήσεων εντός «36 έως 72 ωρών». Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική μιας σημαντικής εξέλιξης, ο Τραμπ απάντησε στην εφημερίδα The Post μέσω γραπτού μηνύματος: «Είναι πιθανό!».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να παρατείνει την ισχύ της εκεχειρίας, δίνοντας επιπλέον χρόνο στην Τεχεράνη ώστε να καταθέσει «ενιαία πρόταση», εν μέσω εσωτερικών διαφωνιών στην ιρανική ηγεσία. Σύμφωνα με πακιστανικούς κύκλους, οι διπλωματικές επαφές με το Ιράν συνεχίζονται εντατικά, μέχρι να υπάρξει απτή πρόοδος.

«Η εκεχειρία τηρείται παρά τη σκληρή ρητορική, γεγονός που δείχνει θετική πρόθεση και από τις δύο πλευρές», σημείωσε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων. Το Ισλαμαμπάντ εξακολουθεί να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί ως διαμεσολαβητής, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και να διατηρήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας, σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία για την περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση ισχυρίστηκε ότι «το Ιράν καταρρέει οικονομικά» λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ: «πεινάει για μετρητά! Χάνει 500 εκατ. δολάρια την ημέρα». Σύμβουλος του προέδρου του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε την παράταση της εκεχειρίας ως «τέχνασμα για να κερδηθεί χρόνος» για ένα αιφνιδιαστικό χτύπημα.