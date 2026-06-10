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ΔΟΑΕ: Ψήφισμα κατά του Ιράν με στήριξη ΗΠΑ – Ζητούν πλήρη στοιχεία για το εμπλουτισμένο ουράνιο

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ΔΟΑΕ: Ψήφισμα κατά του Ιράν με στήριξη ΗΠΑ – Ζητούν πλήρη στοιχεία για το εμπλουτισμένο ουράνιο
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Η εξέλιξη ενδέχεται να περιπλέξει τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το 35μελές Συμβούλιο των κυβερνητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) ενέκρινε σήμερα ψήφισμα, που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, απαιτώντας από το Ιράν να παράσχει «πληροφορίες», να γνωστοποιήσει τα εναπομείναντα αποθέματά του εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει σε επιθεωρητές να επαληθεύσουν τα στοιχεία.

Η εξέλιξη ενδέχεται να περιπλέξει τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ψήφισμα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία εγκρίθηκε με 21 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και 10 αποχές, δήλωσαν διπλωμάτες στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Οι χώρες που καταψήφισαν το ψήφισμα ήταν η Ρωσία, η Κίνα και ο Νίγηρας, τόνισαν οι διπλωμάτες, προσθέτοντας ότι δεν επιτράπηκε στη Βενεζουέλα να συμμετάσχει.

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tags:
Ιράν
Ουράνιο
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA)
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