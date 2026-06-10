Ράλι 3% για το πετρέλαιο μετά τη νέα απειλή Τραμπ προς Ιράν

Το αμερικανικό WTI ενισχύεται 3% στα 90,76 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το Brent προσθέτει 2,3% στα 93,80 δολάρια ανά βαρέλι.

Άλμα 3% σημειώνει το πετρέλαιο την Τετάρτη, με ώθηση από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιτεθεί «πολύ σκληρά» στο Ιράν, εγείροντας νέους φόβους για κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI ενισχύονται 3% στα 90,76 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα futures του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς προσθέτουν 2,3% στα 93,80 δολάρια ανά βαρέλι.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα τους επιτεθούμε και θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά» πρόσθεσε, ενώ νωρίτερα προειδοποίησε πως η Τεχεράνη «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Η πολεμική ρητορική του Τραμπ έρχεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι ολοκλήρωσε τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Ιράν, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) σε μία στρατιωτική επιχείρηση που λειτούργησε ως «αμυντική και μετρημένη απάντηση στην ιρανική επιθετικότητα».

«Οι δύο πιλότοι είναι σώοι και αβλαβείς. Παρ' όλα αυτά, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν» ανέφερε ο Τραμπ. Η Rystad Energy τόνισε ότι η διακοπή της παραγωγής 11,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως σε έξι χώρες του Κόλπου έχει δημιουργήσει την πιο σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού με πετρέλαιο στη σύγχρονη ιστορία και εκτιμά ότι οι σωρευτικές απώλειες παραγωγής έχουν φτάσει το 1 δισ. βαρέλια ενώ κάθε επιπλέον μήνας σύγκρουσης θα μπορούσε να «σβήσει» άλλα 350 εκατ. βαρέλια «μαύρου χρυσού».