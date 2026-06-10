Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Θα χτυπήσουμε το Ιράν ξανά σκληρά σήμερα

«Με βάση την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό».

Νέο σκληρό μήνυμα προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας πως οι ΗΠΑ θα επιτεθούν εκ νέου σήμερα στο Ιράν. «Θα τους επιτεθούμε, και μάλιστα πολύ σκληρά», υπογράμμισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, αφού του ζητήθηκε να διευκρινίσει τις προηγούμενες δηλώσεις του, όπου ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να καταλήξει σε συμφωνία.

Όταν ερωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν νέο κύμα βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε θετικά. «Ναι, λοιπόν, με βάση την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό», επεσήμανε ο Ντ. Τραμπ.

Παράλληλα, προέτρεψε τους Ιρανούς ηγέτες να υπογράψουν deal με την Ουάσινγκτον. «Πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία, είναι μια καλή συμφωνία», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι απαγορεύει στο Ιράν «να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». «Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί» εξήγησε.

«Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα... Και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία. Ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να μας θεωρούν κορόιδα» συνέχισε. «Ο ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους δεν υπάρχουν πια - έχουν τελείως ηττηθεί» είχε αναφέρει νωρίτερα στο Truth Social.

«Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» εξήγησε, αναφέροντας ότι στους Ιρανούς «πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς» με αποτέλεσμα «να πρέπει να πληρώσουν το τίμημα», για την καθυστέρηση και την άρνησή τους να κινηθούν προς μία κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή μέσω της διπλωματικής οδού..

Σχετικά με τις σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μία ευκαιρία να υπογράψει συμφωνία και να επιβιώσει. Τόνισε, δε, ότι είναι πιθανόν να διατάξει κλιμάκωση της δράσης με δεδομένο τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Fox News.