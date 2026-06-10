Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ: Εκλογές το 2027

Κάλεσε τον νέο γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη «να πατήσεις γκάζι για τη νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος».

«Εκλογές το 2027» ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, η οποία συνεδρίασε με βασικό θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα της. «Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει» πρόσθεσε. Μάλιστα, κάλεσε τον νέο γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη «να πατήσεις γκάζι για τη νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος».

Παράλληλα, συνεχάρη τα στελέχη της παράταξης για τη συμμετοχή τους στον προσυνεδριακό διάλογο και για την επιτυχημένη διοργάνωση του συνεδρίου, τονίζοντας ότι η διαδικασία ενίσχυσε περαιτέρω την ενότητα και επιβεβαίωσε τον δημοκρατικό χαρακτήρα της ΝΔ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνθεση της νέας Πολιτικής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό ανανέωσης φτάνει το 75%, γεγονός που –όπως τόνισε– αποτελεί εγγύηση όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον του κόμματος.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται διαρκώς και να προσελκύει νέα στελέχη, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική της συνέχεια και εκφράζοντας όλα τα ρεύματα που τη διαμόρφωσαν μέσα στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η παράταξη παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της, που είναι η ενότητα των Ελλήνων μέσα από τη συλλογική πρόοδο και την ατομική προκοπή.

Υπογράμμισε επίσης πως ο πατριωτικός και λαϊκός χαρακτήρας της ΝΔ αποδεικνύεται στην πράξη, μέσα από πολιτικές που ενισχύουν την άμυνα της χώρας, προστατεύουν τα σύνορα, μειώνουν φόρους και στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Η ομιλία Μητσοτάκη στη Συνεδρίαση της ΠΕ της ΝΔ