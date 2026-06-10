Νευρικότητα στις ευρωαγορές ενόψει ΕΚΤ

O πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,01% στις 618,63 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,62% στις 6.012,10 μονάδες.

Μεικτά πρόσημα και πτωτικό κλίμα επικράτησε και την Τετάρτη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στα επενδυτικά ραντάρ. Στο επίκεντρο των traders βρέθηκε επίσης η δημοσίευση των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και εν αναμονή της αυριανής απόφασης για τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 απώλεσε 0,08% στις 618,17 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,62% στις 6.012,10 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε απώλειες 0,97% στις 24.195 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύθηκε 0,27% στις 10.254 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε 0,51% στις 8.161 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,46% στις 50.029 μονάδες ενώ ο IBEX 35 έχασε 0,18% στις 18.142 μονάδες.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, νέο σκληρό μήνυμα προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας πως οι ΗΠΑ θα επιτεθούν εκ νέου σήμερα στο Ιράν. «Θα τους επιτεθούμε, και μάλιστα πολύ σκληρά», υπογράμμισε ο Τραμπ, αφού του ζητήθηκε να διευκρινίσει τις προηγούμενες δηλώσεις του, όπου ισχυρίστηκε ότι το Ιράν θα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να καταλήξει σε συμφωνία.

Παράλληλα, προέτρεψε τους Ιρανούς ηγέτες να υπογράψουν deal με την Ουάσινγκτον. «Πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία, είναι μια καλή συμφωνία», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι απαγορεύει στο Ιράν «να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» εξήγησε, αναφέροντας ότι στους Ιρανούς «πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευθούν μία συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι' αυτούς» με αποτέλεσμα «να πρέπει να πληρώσουν το τίμημα», για την καθυστέρηση και την άρνησή τους να κινηθούν προς μία κατεύθυνση αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή μέσω της διπλωματικής οδού.

Στο μέτωπο των μάκρο, ειδήσεις ήρθαν από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με τον αμερικανικό πληθωρισμό να σκαρφαλώνει σε υψηλό τριετίας τον Μάιο, καθώς επιταχύνθηκε από ράλι τιμών ενέργειας. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index - CPI) ανέβασε ρυθμό 4,2% σε ετήσια βάση τον Μάιο και «τσίμπησε» 0,5% για τον μήνα από το 3,8% στον Απρίλιο, με άλμα 3,9% για το κόστος της ενέργειας. Η ενεργειακή επιβάρυνση στο 12μηνο αγγίζει το 23,5%.