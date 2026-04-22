Κεφαλογιάννης: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου - Διαλεύκανση κάθε σκιάς στο πρόσωπό μου»

«Καμία δική μου συνομιλία, κανένα αδίκημα, καμία ζημία Δημοσίου» υπογράμμισε στην ομιλία του ο βουλευτής της ΝΔ.

«Σας ζητώ να υπερψηφίσετε της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας. Όσοι από εμάς κατέχουμε δημόσια αξιώματα γνωρίζουμε καλά ότι η άσκηση των καθηκόντων μας -και δη των κοινοβουλευτικών- προϋποθέτει όχι μόνο την τήρηση της νομιμότητας, αλλά και την απρόσκοπτη εμπιστοσύνη των πολιτών. Η εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν τιμήσει και περιβάλλει οι συμπολίτες μου από το 2012 μέχρι και σήμερα αποτελεί για εμένα πρωτίστως μια μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη αυτή επιβάλλει την πλήρη διαλεύκανση κάθε σκιάς και κάθε αμφιβολίας που μπορεί να αγγίζει το πρόσωπό μου. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εκεί όπου τα γεγονότα διαχωρίζονται από εικασίες και η αλήθεια αποτυπώνεται καθαρά: Στη Δικαιοσύνη» τόνισε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την ομιλία του ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της δικογραφίας τής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας του, μεταξύ άλλων 12 βουλευτών της ΝΔ, για να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

«Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για οποιονδήποτε άνθρωπο να συμπυκνώσει την ουσία μιας υπόθεσης που τον αφορά προσωπικά, ιδίως όταν γύρω από την υπόθεση αυτή οι πολιτικές σκοπιμότητες και η δημιουργία εντυπώσεων προηγούνται των αποδείξεων και η δημόσια συζήτηση κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τα πραγματικά περιστατικά», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης και προσέθεσε:

«Η αξιολόγησή της δικογραφίας που διαβιβάστηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πρέπει να γίνεται μόνο με στοιχεία, με αποδείξεις και με υπαγωγή στον κανόνα δικαίου. Είναι η μόνη διαδικασία που καταρρίπτει -ενίοτε μέσα σε λίγα λεπτά- καθετί που αφήνεται να αιωρείται χάριν εντυπωσιασμού». Παράλληλα υποστήριξε ότι η δική του περίπτωση «οδηγεί σε μια αμείλικτη παραδοχή: ότι δεν υπήρξε κανέναν αδίκημα το οποίο τέλεσα».

Όπως είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, η άρση ασυλίας του ζητείται για να ερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία «χωρίς να υπάρχει δική μου συνομιλία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κανένα μήνυμα ή παρέμβαση δική μου, αλλά μόνο δύο συνομιλίες τέως συνεργάτη μου μαζί του». «Προκύπτει ότι αυτές έγιναν με δική μου παραίνεση; Όχι. Προκύπτει ότι τελούσα -έστω- σε γνώση ότι αυτές θα γίνονταν; Όχι. Γίνεται -έστω- επίκληση ύπαρξης προσωπικού μου ενδιαφέροντος για τις υποθέσεις που αυτοί συνομιλούν, δικού μου αιτήματος για αυτές ή αυτού που οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς ονομάζουν ως ”επιρροή της ιδιότητας και της θέσης» μου”; Όχι», επισήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης και συνέχισε: «Όλοι οι διάλογοι έχουν τεθεί στην κρίση σας. Προτρέπει κανείς κανέναν να παρανομήσει; Όχι. Συμφωνεί κανείς να παρανομήσει; Όχι. Το κυριότερο: προκλήθηκε αυτό που ο νόμος απαιτεί, δηλαδή ”βέβαιη ζημία”; Όχι».

Όπως ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης, «το περιεχόμενο της συνομιλίας χαρακτηρίζεται από το ίδιο το διαβιβαστικό των εισαγγελέων ως νομικά και συστημικά μη δυνάμενο να παράξει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα». «Επομένως, ποια διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων δήθεν πάγωσε; Κανείς δεν εμπόδιζε κανέναν διασταυρωτικό έλεγχο, γιατί πολύ απλά εκκρεμούν διασταυρωτικοί έλεγχοι και οι εκκαθαρίσεις από την ΑΑΔΕ πλέον για το σύνολο των υποθέσεων από το 2018 έως σήμερα. Τι είναι επομένως αυτό που απομένει ως ουσία; Αυτό που απομένει είναι ότι ζητείται να ερευνηθώ για την άσκηση μιας επιρροής που ουδέποτε ασκήθηκε, με αποτέλεσμα μια ζημία που ουδέποτε επήλθε, με σκοπό ένα πολιτικό - εκλογικό όφελος το οποίο ουδέποτε υπήρξε. Σε τι στηρίζεται αυτή η έρευνα; Σε ένα διαβιβαστικό, στο οποίο, την στιγμή που κάνει λόγο για ζημία, την ίδια στιγμή διαπιστώνει ότι έλαβαν χώρα κανονικά από τον Οργανισμό όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Παράλληλα απέρριψε και το επιχείρημα για προσωπικό όφελος από την δική του παρέμβαση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το όφελος αυτής της δήθεν δικής μου παρέμβασης, ποιο υποτίθεται ότι ήταν; Η ενίσχυση της εκλογικής επιρροής - της δικής μου και της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ όμως τα ίδια τα αντικειμενικά δεδομένα διαψεύδουν πλήρως τον ισχυρισμό. Οι εκλογές καταγράφουν αποτελέσματα, όχι ευσεβείς πόθους. Στις περιοχές που υποτίθεται ότι σχετίζονται με τα επίμαχα περιστατικά, η προσωπική μου εκλογική επίδοση δεν αυξήθηκε. Αντιθέτως, καταγράφηκε μείωση σε σχέση με προηγούμενη αναμέτρηση κατά 50%. Άρα το υποτιθέμενο ”εκλογικό” κίνητρο δεν είναι μόνο αναπόδεικτο. Είναι και λογικά αστήρικτο».

Ακόμα, ο κ. Κεφαλογιάννης επικαλούμενους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων, τον Ιούνιο του 2025, σημείωσε ότι «ίσως πολλοί από εσάς να θυμούνται τις αναφορές στο όνομά μου, προσώπων που αποτυπώνουν με καθαρότητα τη δυσφορία, τον εκνευρισμό και την αγανάκτηση τους, εξαιτίας της δικής μου μη ανταπόκρισης σε ικανοποίηση αιτημάτων τους που σχετίζονται με ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ορθότητα της καταβολής κοινοτικών ενισχύσεων».

«Ορισμένοι φτάνουν μάλιστα στο σημείο να αποδίδουν στο πρόσωπό μου ”απάθεια” και να με χλευάζουν με εκφράσεις, όπως ότι ”κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου” ή ότι ”το γραφείο μου είναι μια βιτρίνα και δεν κάνει ρουσφέτια”», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

