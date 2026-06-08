Interwood Ξυλεμπορία: Απόφαση για ΑΜΚ 5 εκατ. ευρώ

Tην έναρξη διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικής αξίας έως €5 εκατομμυρίων αποφάσισε η Interwood Ξυλεμπορία.

Tην έναρξη διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικής αξίας έως 5 εκατ. ευρώ αποφάσισε η Interwood Ξυλεμπορία. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αναπτυξιακών προοπτικών του Ομίλου.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει αφενός την κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους €2 εκατομμυρίων σε μετοχικό κεφάλαιο και αφετέρου την άντληση έως €3 εκατ. νέων κεφαλαίων με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων πρωτοβουλιών της Εταιρείας για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς αναχρηματοδότησης του τραπεζικού της δανεισμού με ευνοϊκότερους όρους και της ενίσχυσης της χρηματοδοτικής της ευελιξίας.

Σημαντικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί η συμμετοχή του επενδυτή που είχε χρηματοδοτήσει την Εταιρεία μέσω του ομολογιακού δανείου ύψους €2 εκατ. που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Ο επενδυτής προχωρά αφενός στην κεφαλαιοποίηση του ομολογιακού δανείου και αφετέρου έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους €2 εκατ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις προοπτικές και στο αναπτυξιακό σχέδιο της Εταιρείας.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, τη μερική απομείωση του δανεισμού, τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου και την υποστήριξη της επιχειρησιακής και εμπορικής του ανάπτυξης.

Η Διοίκηση της INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της Αύξησης θα ενισχύσει ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική βάση της Εταιρείας, μέσω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων, της μείωσης του δανεισμού και της βελτίωσης της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας και δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.