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Ιράν: 15 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας

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Ιράν: 15 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας
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Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας τον Απρίλιο.

Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν στις τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν, ενώ ένα εξακολουθεί να νοσηλεύεται, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim , επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών της χώρας.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, οι επιθέσεις δεν έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής θανάτους.

Δεκατέσσερις από τους τραυματίες προέρχονταν από την επαρχία Χουζιστάν, αναφέρει το Tasnim, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, επαρχία σημαντική για την πετροχημική βιομηχανία του Ιράν. Ένα από τα θύματα φέρεται να προέρχεται από την Τεχεράνη.

Η πληροφορία δεν μπόρεσε να επαληθευτεί ανεξάρτητα σε αυτό το στάδιο.

Ιράν και Ισραήλ αντάλλαξαν σφοδρές επιθέσεις για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας τον Απρίλιο. Το Ισραήλ ξεκίνησε αντεπιθέσεις εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον της χώρας αργά το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Ιράν
Πόλεμος
Ισραήλ
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