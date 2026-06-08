Γαλλία: Θολό το τοπίο των υποψηφίων για την προεδρία περίπου 10 μήνες πριν τις εκλογές

Περίπου 10 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές θολό παραμένει το τοπίο στη Γαλλία, όπου επισήμως έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες στα άκρα του πολιτικού φάσματος, ενώ ευάριθμοι είναι οι δυνάμει υποψήφιοι στον ενδιάμεσο χώρο.

Περίπου 10 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές θολό παραμένει το τοπίο στη Γαλλία, όπου επισήμως έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες στα άκρα του πολιτικού φάσματος, ενώ ευάριθμοι είναι οι δυνάμει υποψήφιοι στον ενδιάμεσο χώρο.

Ειδικότερα στον ακροδεξιό χώρο είναι δεδομένο ότι αν η Μαρίν Λεπέν δεν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από τη γαλλική Δικαιοσύνη θα είναι υποψήφια και στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ο Ζορντάν Μπαρντελά, ενώ στο αριστερό άκρο του πολιτικού φάσματος έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του ο Ζαν Λυκ Μελανσόν, ο οποίος πραγματοποίησε χθες την πρώτη προεκλογική συγκέντρωση στο προάστιο Σεν Ντενί του Παρισιού. Μία προεκλογική συγκέντρωση η οποία κατά κοινή ομολογία ήταν μεγάλη για τα γαλλικά δεδομένα, αφού την παρακολούθησαν πάνω από 20.000 άτομα και κατά τη διάρκειά της ο Ζαν Λυκ Μελανσόν εμφανίστηκε, όπως επισημαίνουν λίγο πολύ όλα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, εξαιρετικά μετριοπαθής σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη αφού τουλάχιστον 6 άτομα, τόσο από τον χώρο της κεντροδεξιάς, όσο και από τον χώρο της κεντροαριστεράς, έχουν εκδηλώσει, άλλοι σαφώς και άλλοι εμμέσως, την επιθυμία τους να διαδεχθούν τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ως γνωστόν εκ του γαλλικού Συντάγματος δεν έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για τρίτη διαδοχική θητεία. Υποψήφιος δηλώνει ο επικεφαλής του κόμματος Αναγέννηση, το οποίο πρόσκειται στον νυν πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.

Στον χώρο των σοσιαλιστών, οι οποίοι ενόψει των προεδρικών εκλογών εγκαινιάζουν σήμερα έναν νέο «think tank» υπό την ονομασία «nousse» που παραπέμπει στο ελληνικό «νούς», εξακολουθεί να βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο «ανοιχτών εκλογών» το φθινόπωρο για τον ορισμό του υποψηφίου, όπου δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη και οι φίλοι όλων των αριστερών κομμάτων πλην του κόμματος του Ζαν Λυκ Μελανσόν. Κατά της διαδικασίας αυτής έχουν ταχθεί ωστόσο ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ και ο επικεφαλής των σοσιαλιστών στις τελευταίες ευρωεκλογές Ραφαέλ Γκλιουξμάν, οι οποίοι φλερτάρουν με την ιδέα να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Ως προς το χώρο της κεντροδεξιάς δυνάμει υποψήφιος δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός Ντομινίκ ντε Βιλπέν, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος Μπρουνό Ρεταγιό κ.ά.