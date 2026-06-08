Πυρκαγιά σε ινδικό πετρελαιοφόρο ανοικτά των ακτών του Ομάν

Το πλοίο Marivex, που φέρει σημαία Μαδαγασκάρης, δεν μετέφερε φορτίο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Οπές Κουμάρ Σάρμα, διευθυντής στο ομοσπονδιακό υπουργείο λιμένων και ναυτιλίας.

Το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκε πυρκαγιά σε πετρελαιοφόρο ανοικτά των ακτών του Ομάν, στο οποίο επέβαιναν 24 Ινδοί ναυτικοί, προσθέτοντας ότι όλοι τους είναι ασφαλείς.

Το πλοίο Marivex, που φέρει σημαία Μαδαγασκάρης, δεν μετέφερε φορτίο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Οπές Κουμάρ Σάρμα, διευθυντής στο ομοσπονδιακό υπουργείο λιμένων και ναυτιλίας.

«Όλοι οι Ινδοί ναυτικοί είναι προς το παρόν ασφαλείς. Συντονιζόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών, τις ινδικές αποστολές μας στο εξωτερικό, το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό και το Υπουργείο Άμυνας για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά τους», δήλωσε ο Σάρμα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στο πλοίο στις 13:30 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος), δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Ινδοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές του Ομάν για τη διάσωση και την ασφάλεια των ναυτικών, ανέφερε η ινδική πρεσβεία σε ανάρτησή της στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ