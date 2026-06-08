Θεμιστοκλέους: «Μειωμένος κατά πολύ ο μέσος χρόνος αναμονής στα επείγοντα»

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι, παράλληλα με τη μείωση της αναμονής, έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των πολιτών που επιλέγουν να κλείνουν ραντεβού μέσω του νέου συστήματος.

Σημαντική βελτίωση στους χρόνους αναμονής των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων καταγράφει το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στον τηλεοπτικό σταθμό «ACTION 24», οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του προσωπικού, τα οικονομικά κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές, τις ανακαινίσεις υποδομών και την εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων, έχουν ήδη αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα.

«Έχει καταγραφεί πολύ μεγάλη μείωση στους χρόνους αναμονής για ραντεβού με γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία και στις μονάδες υγείας», ανέφερε και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Για ραντεβού με γαστρεντερολόγο στην Αττική απαιτούνταν στο παρελθόν αναμονή από 8 έως 10 μήνες, ενώ σήμερα το ραντεβού μπορεί να κλειστεί μέσα σε μία εβδομάδα. Αντίστοιχα, για ραντεβού με καρδιολόγο στην Αττική, η αναμονή κυμαινόταν από 2 έως 3 μήνες, ενώ πλέον ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα σε μία εβδομάδα έως 10 ημέρες».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι, παράλληλα με τη μείωση της αναμονής, έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των πολιτών που επιλέγουν να κλείνουν ραντεβού μέσω του νέου συστήματος. Ειδικότερα: «Από περίπου 350.000 ραντεβού, ο αριθμός έχει πλέον διπλασιαστεί. Οι πολίτες διαπίστωσαν ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, αξιοποίησαν το σύστημα και πλέον εξυπηρετούνται πολύ περισσότεροι σε σχέση με το παρελθόν».

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλάτησης των ασθενών, το λεγόμενο «βραχιολάκι», σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής. Όπως σημείωσε, «ο χρόνος παραμονής στα επείγοντα είχε φτάσει ακόμη και τις 9 ώρες, ενώ σήμερα έχει μειωθεί σε λιγότερο από 4 ώρες. Για την ακρίβεια, 3 ώρες και 40 λεπτά κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε με τρεις βασικούς τρόπους: με την ενίσχυση του προσωπικού, με στοχευμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία των επειγόντων και με την ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών».