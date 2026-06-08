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Νετανιάχου: «Τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν σταμάτησαν τις εκτοξεύσεις πυραύλων»

Newsroom
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Νετανιάχου: «Τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν σταμάτησαν τις εκτοξεύσεις πυραύλων»
Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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«Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει, επειδή μετά τα πλήγματα που επιφέραμε στο τρομοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, αυτό σταμάτησε να μας επιτίθεται», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα το απόγευμα ότι οι ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ.

«Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει, επειδή μετά τα πλήγματα που επιφέραμε στο τρομοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, αυτό σταμάτησε να μας επιτίθεται», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αν το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ισραήλ
Ιράν
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Μέση Ανατολή
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