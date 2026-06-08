Δήμας: Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνονται Ε65, επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης και τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ

Τον Ιούλιο προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 45 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά.

Η Ελλάδα του 2030 θα διαθέτει κρίσιμες υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί και θα βρίσκονται σε πλήρη ή ώριμη λειτουργία, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030», με θέμα «Οικονομία & Ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής παραγωγή. Η νέα Ατζέντα».

Ο κ. Δήμας μίλησε για τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και σημείωσε ότι το επόμενο βήμα είναι να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη συνδεσιμότητα μεταξύ των κρίσιμων υποδομών της χώρας και του εξωτερικού.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι τον Ιούλιο προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 45 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα συνδέσει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πέντε νέοι σταθμοί της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις. Όπως είπε, η λειτουργία του Μετρό έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15% και η επέκταση εκτιμάται πως θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες κυκλοφορίας στην πόλη.

Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του καλοκαιριού.

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε πως εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, που θα δώσει σημαντικές λύσεις, ενώ παράλληλα, δρομολογούνται δύο παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο:

Η πρώτη αφορά τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, έργο προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο και να ολοκληρωθεί εντός τριετίας.

Η δεύτερη αφορά τη βελτίωση του Κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, όπου θα δημιουργηθούν δύο ανεξάρτητες λωρίδες σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, συμβάλλοντας στη μείωση των καθυστερήσεων στο σημείο.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία είναι πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες.

Ερωτηθείς για το ζήτημα της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ο κ. Δήμας έκανε ιδιαίτερη μνεία στα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχετικά, είπε πως ο στόχος της αποκατάστασης του οδικού δικτύου σε 1.007 σημεία δεν είναι απλώς η επαναφορά των υποδομών στην προγενέστερη κατάσταση, αλλά η δημιουργία πιο ανθεκτικών έργων, με προδιαγραφές που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις και στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην ίδια θεματική ενότητα, πρόσθεσε ότι στα μεγάλα οδικά έργα και στους αυτοκινητοδρόμους το μοντέλο των παραχωρήσεων έχει συμβάλει στην τήρηση υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και ασφάλειας.

«Η Πολιτεία συστηματικά προσπαθεί, σε δημοτικό, τοπικό, επαρχιακό, κυρίως οδικό δίκτυο, άρα κι εκεί που κανονικά δεν είναι δική της αρμοδιότητα, να επέμβει, ώστε να έχουμε πολύ πιο ανθεκτικές υποδομές που θα εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών», τόνισε ο κ. Δήμας, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση.