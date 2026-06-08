Ευρωπαϊκές κυρώσεις σε όσους αποκλείουν τα Στενά του Ορμούζ

Τα μέτρα προβλέπουν κυρίως την απαγόρευση να ταξιδέψουν στην ΕΕ ή να διέλθουν από αυτήν, όπως και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι υιοθέτησε κυρώσεις σε βάρος δύο προσώπων και μιας οντότητας στο Ιράν, λόγω της συμμετοχής τους στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Αυτή η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, μέσω της οποίας διακινείται συνήθως περίπου το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων, έχει αποκλειστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου από το Ιράν που απαντά με αυτό τον τρόπο στον πόλεμο που άρχισαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

«Οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και παραβιάζουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, τόσο όσον αφορά τη διαμετακόμιση όσο και τη διέλευση, μέσω των διεθνών στενών», αναφέρει η ΕΕ σε ανακοίνωση.

Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν στο πλαίσιο ενός νέου καθεστώτος κυρώσεων που εφαρμόζεται από τους 27, περιλαμβάνοντας στο εξής «τα πρόσωπα και τις οντότητες που εμπλέκονται στις ενέργειες του Ιράν που απειλούν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή».

Τα μέτρα προβλέπουν κυρίως την απαγόρευση να ταξιδέψουν στην ΕΕ ή να διέλθουν από αυτήν, όπως και πάγωμα των assets στην ΕΕ.

Η ΕΕ εφαρμόζει ήδη αρκετούς μηχανισμούς κυρώσεων κατά του Ιράν, κυρίως για τις παραβιάσεις του στα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη βοήθειά του τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές εταιρίες ή Ευρωπαίοι πολίτες απαγορεύεται επίσης να έχουν οικονομική η χρηματοπιστωτική σχέση με οποιονδήποτε περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό.