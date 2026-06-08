Φιλιππίνες: Toυλάχιστον 35 νεκροί από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ

Περίπου 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτιρίων σήμερα το πρωί, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία τους, σε αυτό το αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας.

Περίπου 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η αυθεντικότητά του εξακριβώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μαθητές που έχουν συγκεντρωθεί στην αυλή του σχολείου τους κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων, στην επαρχία Νταβάο ντελ Σουρ, φωνάζουν βλέποντας ένα κτίριο του σχολικού συγκροτήματος να καταρρέει.

«Κύριε, κατέρρευσε στα αλήθεια! Πραγματικά κατέρρευσε! Το κτίριο κατέρρευσε πραγματικά!», φωνάζει ένας αυτόπτης μάρτυρας από το σχολείο, όπως ακούγεται στο βίντεο.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 07.37' τοπική ώρα (02.37' ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά των ακτών της νήσου Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες, σε βάθος 55 χιλιομέτρων, μετέδωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS.

«Χάθηκαν πολλές ζωές»

Η Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων έκανε γνωστό πως καταγράφηκαν περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, εκ των οποίων τουλάχιστον 9 ισχυροί, Περισσότεροι έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, μεταξύ αυτών μία δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.

Στο Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο, ένας δημοσιογράφους του AFP παρατήρησε νωρίς το βράδυ, τοπική ώρα, τους διασώστες να πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια ενός σούπερ μάρκετ, προσπαθώντας να φθάσουν στα πτώματα δύο εργαζομένων.

«Δεν θέλω να φύγω από εδώ όσο δεν βλέπω τη σορό της αδελφής μου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόρφι Άνκαντ, ηλικίας 35 ετών. «Ελπίζω, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, πως είναι ακόμα ζωντανή…».

Η Ντιοσλίντα Ντελούβιο αφηγείται ότι ο γιος της Τζόι, ο άλλος υπάλληλος, είχε πάει να την επισκεφθεί πριν από λίγες εβδομάδες και τη ρώτησε: «Μαμά, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον; Είσαι καλά;». «Δεν θέλω να κλάψω τώρα, αναπολώντας το καλό που έχει προσφέρει», συμπλήρωσε.

Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων, άλλοι πολίτες ετοιμάζονται να περάσουν τη νύχτα στο πεζοδρόμιο.

«Θα κοιμηθώ έξω, αν και δεν είναι άνετα, διότι φοβάμαι έναν μετασεισμό», είπε στο AFP ο Τζόνσον Αλέρτα, ένας πωλητής 34 ετών. «Νιώθω πιο ασφαλής εδώ».

Ο Ρενέ Ρουνζαλάν, υπεύθυνος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην επαρχία Σαρανγκάνι, που επλήγη σφόδρα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μονάχα στην κοινότητα Γκλαν σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι.

«Μια κατολίσθηση προκλήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό και πολλές ζωές χάθηκαν», όταν σπίτια θάφτηκαν κάτω από όγκους χώματος και λάσπης, περιέγραψε. «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η επικοινωνία. Υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, είναι επομένως δύσκολο να λαμβάνουμε πληροφορίες», εξήγησε ο αξιωματούχος.

Οι αρχές της χώρας κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν προς τοποθεσίες σε μεγαλύτερο υψόμετρο, μετά τον σεισμό, το επίκεντρο του οποίου εντοπίστηκε σε απόσταση 24 χλμ στα ανοικτά της επαρχίας Σαρανγκάνι, στη νήσο Μιντανάο.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων στις πληγείσες περιοχές στο Μιντανάο και ζήτησε από τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών να εγκαταλείψουν αμέσως τις εστίες τους.

«Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος, σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Μην περιμένετε», δήλωσε. «Η ζωή σας είναι σημαντικότερη απ’ όσα αφήνετε πίσω σας».

Το αεροδρόμιο του Τζένεραλ Σάντος έκλεισε μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε ένα βίντεο, που ταυτοποίησε το AFP, διακρίνονται κομμάτια της οροφής του αεροδρομίου να έχουν καταρρεύσει πάνω στον χώρο παραλαβής αποσκευών.

Άρσεις συναγερμών

Το Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι του Ειρηνικού PTWC, με έδρα τη Χαβάη, προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός τσουνάμι κατά μήκος των ακτών των Φιλιππίνων, από την Ινδονησία στην Ταϊβάν και έως την Ιαπωνία.

Όμως, το απόγευμα, οι αρχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας ήραν τους συναγερμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ