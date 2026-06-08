Μαρινάκης για περιφερειακά κανάλια: Αναλάβαμε μια πρωτοβουλία, την οποία αναγνωρίζει το σύνολο των φορέων

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό επισήμανε ότι στη διαδικασία της ακρόασης των φορέων, κατέστη σαφής η υποστήριξη του συνόλου των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.

Το πολιτικό σύστημα θα μπορούσε να δείξει ένα minimum συνεννόησης σε θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν την υποστήριξη του συνόλου των φορέων για τους οποίους ρυθμίζεται ένα πεδίο αρρύθμιστο για 30 περίπου χρόνια, δήλωσε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, για την επικείμενη συζήτηση στην ολομέλεια του νομοσχεδίου για την «αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας».

Κατά τη συζήτηση των άρθρων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό επισήμανε ότι στη διαδικασία της ακρόασης των φορέων, κατέστη σαφής η υποστήριξη του συνόλου των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Αν και κανένας τους δεν ήταν αντίθετος, επί της αρχής στο νομοσχέδιο, οι όποιες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους ζητήματα, όπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, αποδεικνύουν τη δύσκολη άσκηση αυτής της νομοθέτησης, καθώς και γιατί για 28 χρόνια, το σύνολο όσων διετέλεσαν υπουργοί ή υφυπουργοί, με αρμοδιότητα τον Τύπο και τα ΜΜΕ, δεν προέβησαν σε αυτή τη νομοθέτηση. «Πρέπει να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία που τα κριτήρια να μην είναι ούτε πολύ αυστηρά και άρα να οδηγούν σε αποκλεισμό σημαντικού ποσοστού των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά ούτε και να είναι πάρα πολύ επιεική και άρα να είναι μια διαγωνιστική διαδικασία που να αδικεί τις υγιώς λειτουργούσες επιχειρήσεις», περιέγραψε ο Παύλος Μαρινάκης για τη δύσκολη ισορροπία που επιδιώκει η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία. Στο κλίμα αυτό λοιπόν ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι με δεδομένη και τη συμφωνία των φορέων, η στάση της αντιπολίτευσης που έχει επιφυλαχθεί για την ολομέλεια, θα είναι μια ευκαιρία «να συνταχθούμε, τουλάχιστον επί της αρχής, σε μια πρωτοβουλία, η οποία έρχεται με καθυστέρηση σχεδόν 30 ετών και το σύνολο των φορέων την αναγνωρίζει», γιατί αυτό «θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα σε τέτοια θεσμικά ζητήματα, να δείξει το πολιτικό σύστημα ότι μπορεί να έχει ένα minimum συνεννόησης».

Στα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν από την αντιπολίτευση, κατά τη συζήτηση των άρθρων του νομοσχεδίου, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε:

-ως προς το απαιτούμενο προσωπικό, αυτό διαφοροποιείται τόσο ως προς την περιφερειακή ζώνη, δηλαδή με βάση τον πληθυσμό, όσο και με βάση τη φυσιογνωμία του σταθμού, δηλαδή αν είναι ενημερωτικός ή όχι. Συνεπώς, η πρόβλεψη για το προσωπικό δεν είναι οριζόντια. Είπε, επίσης, ότι έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων ανά ζώνη, μετά από εκτεταμένη και μακρόχρονη διαβούλευση με τους καθ΄ ύλη αρμοδίους και γνώστες της κατάστασης, δηλαδή τους ίδιους τους σταθμούς. «Κρίναμε ότι το ελάχιστο όριο των δέκα ατόμων είναι κατάλληλο για τις μικρότερες περιφερειακές ζώνες και μάλιστα χωρίς υποχρεωτική πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα συμβάσεων παροχής υπηρεσιών», είπε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Σημείωσε επίσης για όσους λένε ότι πρέπει η διάταξη να προβλέψει μεγαλύτερο αριθμό, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν κάποιοι κάτω από τον πήχη και όσοι έχουν δουλειά σήμερα να χάσουν τη δουλειά τους αύριο. «Δεν είναι εύκολη απόφαση συνεπώς και θεωρώ ότι ο αριθμός αυτός είναι η χρυσή τομή», πρόσθεσε.

-ως προς τον τρόπο απόδειξης της δημοσιογραφικής ιδιότητας, ισχύει η ίδια ακριβώς πρόβλεψη που ισχύει και στα μητρώα του ν.5005/2022.

-Ως προς τον αριθμό των αδειών, είναι εισήγηση της ΕΕΤΤ δεσμευτική που θα αφορά αποκλειστικά τη μέγιστη χωρητικότητα και «δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς». Μάλιστα η εισήγηση της ΕΕΤΤ, ρητά προβλέπεται ότι προηγείται και αφού πρώτα θα βγάζει η ΕΕΤΤ τη χωρητικότητα σε κάθε περιφερειακή ζώνη, στη συνέχεια θα προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες.

-Υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους υφιστάμενους σταθμούς να έχουν μια «δεύτερη ευκαιρία» τριών μηνών, σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να πάρουν άδεια και υπάρχει επαρκής χρόνος από τώρα μέχρι την προκήρυξη των αδειών, αλλά και με βάση τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο. «Ένας ο οποίος πραγματικά θέλει και μπορεί να πάρει άδεια είναι πολύ δύσκολο να μην προλάβει ούτως να πληροί τις προδιαγραφές, μέχρι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, που θεωρώ ότι το λογικό χρονικό διάστημα είναι από τον Σεπτέμβριο, ανά περιφερειακή ζώνη, γιατί όχι, και πακέτο κάποιες μαζί», είπε ο κ. Μαρινάκης.

-Η πρόνοια για την προσβασιμότητα των κτιρίων περιελήφθη μετά από αίτημα-πρόταση της ΕΣαμεΑ.

-για την απόδειξη της νόμιμης λειτουργίας προκειμένου κάποιος να αδειοδοτηθεί, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό εξήγησε ότι, σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι αιτούντες ανά περιφερειακή ζώνη, «πριμοδοτούνται» οι σταθμοί που ήδη λειτουργούν νομίμως και εκπέμπουν αδιάλειπτα και «κανείς δεν μπορεί να κάνει χρήση όψιμα της δυνατότητας» και αυτό είναι δίκαιο, όπως σημείωσε, για μια επιχείρηση που έχει δώσει λεφτά και έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

-σε σχέση με το κόστος εποπτείας υπέρ του ΕΣΡ έχει ληφθεί «τεράστια μέριμνα για αναλογικότητα», ανά περιφερειακή ζώνη, «Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στην πιο μικρή ζώνη, το κόστος υπέρ της DIGEA, που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος, είναι μεγαλύτερο από το κόστος υπέρ EΣΡ, που θεσπίζεται τώρα και άρα θα δίνουν λιγότερα από όσα έδιναν πριν το νόμο», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

-σε σχέση με τη δικτύωση, με το νομοσχέδιο (άρθρο 22) τίθενται περιορισμοί και αυστηροποιείται το πλαίσιο. Κάθε συμφωνία θα πρέπει να τηρεί τον όρο μόνο για δύο ώρες αναμετάδοση περιεχομένου.

-Το ΕΣΡ δεν ενισχύεται μόνο για να υλοποιήσει άπαξ τη διαδικασία της αδειοδότησης, δηλαδή δεν θα πάρει εργαζόμενους που μετά θα τους χάσει. Ενισχύεται κατά 62% με προσωπικό, για να ανταπεξέλθει, στο μέγιστο βαθμό, στις ολοένα αυξανόμενες αρμοδιότητες που έχει και για να εποπτεύει αν οι αδειοδοτηθέντες σταθμοί, μετά τη σχετική διαδικασία, θα συνεχίσουν να πληρούν τις προδιαγραφές αλλά και για όλους τους ελέγχους που πρέπει να κάνει «στη νέα εποχή».

-σε σχέση με μετοχικά κεφάλαια, μέχρι ποσοστού 5% γνωστοποιείται η μετοχική σύνθεση μέχρι φυσικού προσώπου, διότι κάτω του 5%, είναι ποσοστό ήσσονος σημασίας που δεν δύναται να επηρεάσει και θα δημιουργούσε αυξημένη γραφειοκρατία. Η όποια εξαίρεση περί εισηγμένων εταιρειών ισχύει ακόμα και στη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχεται από εγκληματικές πράξεις και τρομοκρατία, που αποτελεί ενσωμάτωση Οδηγιών της ΕΕ. Με άλλα λόγια, η εξαίρεση σχετίζεται με το γεγονός ότι οι εισηγμένες δημοσιοποιούν πλήρη στοιχεία στο ΧΑΑ ήδη.

-σε σχέση με τις αιτιάσεις βουλευτών για «αποκλεισμούς» για θέματα ασφάλειας, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι η διάταξη είναι γενική, δεν είναι φωτογραφική και αφορά οντότητες κάθε είδους που υπόκεινται σε κυρώσεις από την ΕΕ.

-«δεν είναι η κυβέρνηση αυτή που θα πει πόσες είναι οι άδειες και ποιες είναι οι άδειες αλλά η ΕΕΤΤ θα ορίσει τη χωρητικότητα και μια άλλη ανεξάρτητη αρχή θα κάνει το διαγωνισμό», είπε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και τόνισε ότι «η κυβέρνηση βάζει τους κανόνες που άλλοι θα τους εφαρμόσουν». Κριτήριο είναι η μέγιστη χωρητικότητα που θα την καθορίσει η ΕΕΤΤ.

-η επιδότηση που υπολογίζεται από το ΓΛΚ για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος είναι δυνητική. Η δυνατότητα ήδη υφίσταται από γενικές διατάξεις και οποιαδήποτε επιχορήγηση θα απονεμηθεί με διαφανή και δημόσιο τρόπο και με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ