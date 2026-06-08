Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη παρά τα κέρδη στις τράπεζες

Με μικρές απώλειες, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να αντιδράσει από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά και να ανακτήσει θετικό πρόσημο, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης. Στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap η Alpha Bank, πρωταγωνιστής και ο τίτλος της Τρ. Πειραιώς με τζίρο 60 εκατ. ευρώ.

Με μικρές απώλειες, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να αντιδράσει από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά και να ανακτήσει θετικό πρόσημο, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης τη συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί έως 1,3% στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών. Οι τοποθετήσεις κυρίως στις τράπεζες, αλλά και σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη να ανακτήσει θετικό πρόσημο, το οποίο ωστόσο χάθηκε στο κλείσιμο.

Σε πρωταγωνιστή της συνεδρίασης εξελίχθηκε ο τίτλος της Τρ. Πειραιώς, διακινώντας τζίρο 60,58 εκατ. ευρώ, ήτοι το 22,8% του συνολικού ημερήσιου τζίρου της Δευτέρας. Με 39%, ήτοι τζίρο 103 εκατ. ευρώ, συνέδραμαν οι ΔΕΗ (33,07 εκατ. ευρώ), Alpha Bank (28,94 εκατ. ευρώ), ETE (24,86 εκατ. ευρώ) και Eurobank (16,62 εκατ. ευρώ).

Αυξημένη κινητικότητα παρατηρήθηκε και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, η αξία των οποίων διαμορφώθηκε σε 56,11 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 21% του συνολικού ημερήσιου τζίρου των 265,2 εκατ. ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 2.352,54 μονάδες με οριακές απώλειες 0,13%. Όπως σχολίαζε σε ανάλυσή της η Fast Finance, τεχνικά δύο ζώνες παραμένουν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς. Η πρώτη εντοπίζεται στις 2.320 μονάδες και λειτουργεί ως βασική στήριξη, ενώ η δεύτερη στις 2.410 μονάδες αποτελεί την κύρια αντίσταση. Η κατοχύρωση της ζώνης των 2.320 μονάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνηση προς τις 2.250 μονάδες, ενώ αντίθετα μία καθαρή ανοδική διάσπαση και επιβεβαίωση πάνω από τις 2.410 μονάδες θα άνοιγε τον δρόμο για την περιοχή των 2.480 μονάδων, επαναφέροντας το ανοδικό momentum στο προσκήνιο.

Σε γενικές γραμμές, η ελληνική αγορά κινήθηκε τη Δευτέρα σε ευθυγράμμιση με τις διακυμάνσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ωστόσο σύμφωνα με τη Fast Finance η ζώνη των προηγούμενων υψηλών συνεχίζει να λειτουργεί ως ισχυρή περιοχή αντίστασης, με την αγορά να χρειάζεται περισσότερο χρόνο και νέα καύσιμα προκειμένου να επιχειρήσει μια πειστική υπέρβασή της.

Στο μεταξύ η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στο Ιράν παραμένει. Ο πόλεμος πλησιάζει σε διάρκεια τις 100 ημέρες και, παρά το γεγονός ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω διαμεσολαβητών, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε βασικά ζητήματα όπως τα Στενά του Ορμούζ, τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και η κατάσταση στον Λίβανο. Τα εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ οδήγησαν τις τιμές του Brent στα 98 δολάρια με άλμα άνω του 5%, ωστόσο η παύση των επιθέσεων που ανακοινώθηκε στη συνέχεια περιόρισε την άνοδο του Brent στα επίπεδα των 95 δολαρίων.

Αυτή την εβδομάδα, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επικεντρωθεί επίσης στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, καθώς και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας. Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν πτωτικά, με απώλειες περί του 0,6% στη Φρανκφούρτη και περί του 0,2% σε Παρίσι και Λονδίνο.

Στο ελληνικό ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,9 με 39 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 73 που υποχώρησαν και 38 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Κόντρα στο πτωτικό κλίμα, ο δείκτης των τραπεζών βρέθηκε να ενισχύεται έως 1,72%, ανακάμπτοντας από απώλειες 1,6% στην έναρξη της συνεδρίασης, για να κλείσει τελικά ενισχυμένος 0,68% στις 2.672,44 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η Alpha Bank με κέρδη 1,94% στα 3,78 ευρώ, και ακολούθησαν οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς ενισχυμένες 1,39% και 1,36% αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, η Τρ. Κύπρου υποχώρησε 0,69% και ακολούθησαν οι ΕΤΕ (-0,48%) και Optima (-0,29%) με κλείσιμο στα 14,65 ευρώ και 10,16 ευρώ αντίστοιχα.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, ανοδικά κινήθηκαν μόνο οι μετοχές των ΟΤΕ (+0,44%), ΔΕΗ (+0,37%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,23%) και Lamda Development (+0,16%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Allwyn και Viohalco με απώλειες 3,66% και 3,12% αντίστοιχα. Η Jumbo υποχώρησε 2,17% στα 2,50 ευρώ, η Aktor επίσης με απώλειες άνω του 2% (-2,06%) έκλεισε στα 9,97 ευρώ, και ακολούθησαν οι μετοχές των ElvalHalcor (-1,93%), Aegean (-1,90%), Cenergy (-1,68%), Σαράντης (-1,57%), Τιτάν (-1,53%), ΔΑΑ (-1,26%) και Helleniq Energy (-1,17%). Με απώλειες μικρότερες του 1% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Metlen (-0,54%), Coca-Cola HBC (-0,50%), Motor Oil (-0,40%) και ΕΥΔΑΠ (-0,38%).