Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Περαχώρα Κορινθίας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Τελευταία ενημέρωση 17.45

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 1 ομάδα ΜΕΤΠΕ, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο.

Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.