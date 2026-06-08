Wall Street: Στην αντεπίθεση ο Nasdaq με φόντο την παύση επιθέσεων στη Μέση Ανατολή

Ανοδική αντίδραση καταγράφει ο Nasdaq την Δευτέρα στην Wall Street, μετά το sell off της Παρασκευής που εξαύλωσε 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τους κατασκευαστές τσιπ.

Ανοδική αντίδραση καταγράφει ο Nasdaq την Δευτέρα στην Wall Street, μετά το sell off της Παρασκευής που εξαύλωσε 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από τους κατασκευαστές τσιπ επάνω στους οποίους έχει σκαρφαλώσει ολόκληρη η αγορά εδώ και μήνες, με τους επενδυτές να έχουν παράλληλα στραμμένη την προσοχή τους στις νέες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το Ιράν ανακοίνωσε την παύση των επιθέσεων στο Ισραήλ.

Υπό αυτό το κλίμα, ο Dow Jones ανεβαίνει 0,36% στις 51.042 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 ανεβαίνει 0,76% στις 7.438 μονάδες, ενώ ο Nasdaq, μετά το σοκ της μεγαλύτερης πτώσης από τον Απρίλιο του 2025, κερδίζει 1,11% στις 25.995 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia ενισχύεται 1,7%, της Broadcom, η «μαύρη πέτρα» της περασμένης εβδομάδας που κλόνισε όλο τον κλάδο, ανεβαίνει πάνω από 3%, ενώ η Micron Technology εκτοξεύεται σχεδόν 10%.

Επίσης, κέρδη 8,5% σημειώνει η μετοχή της Marvell Technology μετά την ανακοίνωση της εισαγωγής της στοv S&P 500. Η εταιρεία ημιαγωγών, η οποία διαπραγματεύεται στο Nasdaq, θα ενταχθεί στον διευρυμένο δείκτη στις 22 Ιουνίου και θα βρίσκεται δίπλα στις 500 κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ ενώ ο τίτλος της μετρά ράλι 210% από την αρχή του έτους

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έσπευσε να υποβαθμίσει το tech sell off των τελευταίων ημερών, τονίζοντας μάλιστα πως αποτελεί μία ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές σε μια τεχνολογία που μόλις «ξεκινά». Η παρέμβαση του Χουάνγκ ήρθε την ώρα που οι ασιατικές αγορές κατέρρευσαν στις συναλλαγές της Δευτέρας. «Όλοι θα πρέπει να είναι πολύ ενθουσιασμένοι. μπορούν τώρα να αγοράσουν μετοχές σε φθηνότερη τιμή και είναι απολύτως αλήθεια ότι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολύ λαμπρό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πεδίο της γεωπολιτικής, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν την παύση των εκατέρωθεν επιθέσεών τους, απευθύνοντας ωστόσο ισχυρές προειδοποιήσεις. Ειδικότερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι νέες εξελίξεις «έριξαν» τις τιμές πετρελαίου, με το «άλμα» 5% που σημείωνε ο «μαύρος χρυσός» νωρίτερα να εξανεμίζεται, αν και διατηρεί ακόμα τα θετικά πρόσημα.

«Η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να γίνεται θύμα της δικής της επιτυχίας», δήλωσε η Callie Cox, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Ritholtz Wealth Management. «Η αγορά εργασίας έχει ανακάμψει, ωστόσο η απειλή του επίμονα υψηλού πληθωρισμού φαίνεται να είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν όλοι» επισήμανε.

«Η ανάπτυξη και το momentum έχουν ξεπεράσει σχεδόν τα πάντα από τα χαμηλά του Μαρτίου», πρόσθεσε. «Αυτό δεν είναι κάτι που θα περίμενε κανείς σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού, και αυτές οι στρατηγικές μπορεί να είναι ευάλωτες στην απογοήτευση εάν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν αυξημένες» τόνισε.

Τα δύο γεγονότα που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα, και ιδιαίτερα την Παρασκευή, είναι η δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό αλλά και η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή παγκοσμίως της SpaceX του Έλον Μασκ, με στόχο άντλησης περίπου 75 δισ. δολ., με αποτίμηση που προσεγγίζει τα 1,765 τρισ. δολάρια.